'Испытывал боль в груди': врач рассказал о состоянии Вучича и намекнул, что он не сможет поехать к Путину на 9 мая

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильное и удовлетворительное, он уже сегодня покинет Военно-медицинскую академию, где проходил лечение. Однако ожидать, что сербский президент сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в течение следующих нескольких дней "нереально".

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Именно такое слово использовал врач президента, профессор медицины, кардиолог Драган Динчич. Он отметил, что за последние десять лет Вучич трижды имел подобные проблемы и что они связаны с чрезвычайно высоким кровяным давлением президента.

"Я не могу предоставить подробности, но во время пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая, по его словам, длилась недолго, всего несколько секунд. Это не полностью совпадает со словами присутствующих в комнате, утверждающих, что боль длилась несколько дольше", – сказал Динчич.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера премьер Словакии Роберт Фицо и президент Вучич внезапно заболели. Относительно премьера его канцелярия официально не называла причину, но две недели назад Фицо признал, что его здоровье ухудшилось – из-за травмы, полученной в результате покушения. Что касается Вучича, то он внезапно заболел во время визита в США.

2 мая политик, будучи в штате Флорида, решил вернуться в Сербию.

По словам профессора Динчича, в США, когда президенту Вучичу стало плохо, политик прошел дополнительную интенсивную терапию. Уже через 45 минут после приступа давление президента было 165 на 98.

"Врачи Америки, конечно, совершенно правильно провели все необходимые обследования. Но президент вопреки их предложению принял решение вернуться в страну", – отметил профессор и добавил, что на момент госпитализации в сербскую Военно-медицинскую академию "президент не имел никаких жалоб и чувствовал себя хорошо".

Медицинский совет академии признал, что текущее состояние здоровья президента Сербии "является стабильным и удовлетворительным", однако врачи не отменили политику прохождения терапии и намерены продолжать "регулярный мониторинг и лечение".

Учитывая слова профессора Динчича, ожидать визита Вучича в Москву на путинский парад 9 мая, также "нереально".

Напомним, как ранее Александар Вучич заявлял, что не передумал посещать парад в Москве и поедет по приглашению российского диктатора, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза.

Причем Вучич анонсировал поездку в Москву вместе с премьер-министром Словакии.

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