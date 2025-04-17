Покушение на Фицо: финское телевидение обнародовало неизвестные ранее кадры. Видео

Общественный вещатель Финляндии YLE сделал 50-минутный документальный фильм о Словакии. Большая часть ленты посвящена словацкому премьеру Роберту Фицо. В частности, в фильм попали ранее неопубликованные кадры покушения на Фицо в мае прошлого года.

Видео дня

Финское телевидение получило кадры покушения от службы новостей регионального телевидения Приевидзы. Журналистка Дана Рейндлова говорит, что находилась всего в нескольких метрах от места стрельбы, когда ее оператор снимал инцидент.

На видео видно, как нападающий Юрай Цинтула направляет пистолет на словацкого премьера и начинает стрелять. Далее охранники подхватывают Фицо и тянут его в лимузин.

По словам Даны Рейндловой, ранее эти кадры не демонстрировали по этическим соображениям.

"Я сразу после того случая обратилась в полицию, потому что мне было понятно, что необходимо будет предоставить кадры расследованию. Когда мы готовили это видео для публикации, то оставили только этические кадры. Ибо кому было бы не тяжело смотреть, как, например, вашу любимую, или отца кто-то тянет к машине. Мы передали полиции эту запись, но также не пускали ее в эфир", – рассказала она.

В свою очередь работники YLE объяснили, что готовят не новость и не сюжет о событии, а "документ, который составит всю карту ситуации". Именно поэтому телевизионщики Приевидзы предоставили им соответствующее видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая в Гандлове неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он получил огнестрельное ранение, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Юрай Цинтула, покушавшийся на Фицо, во время допроса заявил, что действовал самостоятельно и стремился навредить здоровью премьера из-за несогласия с политикой правительства, в частности в вопросе помощи Украине.

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