Иранские хакеры взломали электронный ящик директора ФБР: что обнаружили

Иранские хакеры взломали личную электронную почту директора Федерального бюро расследования (ФБР) Кеша Пателя и выложили часть его переписки в открытый доступ. Также киберпреступники обнародовали некоторые личные фото Пателя.

Об этом сообщило Reuters. Как отмечает издание, ответственность за инцидент взяла на себя хакерская группа Handala Hack Team.

"Хакеры, связанные с Ираном, сегодня заявили, что получили доступ к личному почтовому ящику директора ФБР Каша Пателя, и опубликовали фотографии директора и другие документы в Интернете", – говорится в сообщении.

Хакерская группа Handala Hack Team на своем сайте заявила, что Патель теперь оказался среди жертв, аккаунты которых были ею успешно взломаны.

Также хакеры опубликовали в сети ряд личных фото Кэша Пателя. Среди них, в частности фотографии, где директор ФБР курит сигары, едет в антикварном кабриолете и корчит гримасу, фотографируя себя в зеркале с большой бутылкой рома.

Представитель Минюста подтвердил изданию, что личная почта директора ФБР действительно была взломана, а материалы, которые появились в интернете, выглядят настоящими.

В своем заявлении представитель бюро Бен Уильямсон заявил: "Мы приняли все необходимые меры для уменьшения потенциальных рисков, связанных с этой деятельностью", и что обнародованные документы "носили исторический характер и не содержат никакой правительственной информации".

Handala Hack Team позиционирует себя как пропалестинская хакерская группа. Однако западные эксперты по кибербезопасности считают, что это один из нескольких псевдонимов, под которыми действуют подразделения иранской киберразведки.

Недавно эта же группа заявила, что взломала американскую медицинскую компанию Stryker из Мичигана. Хакеры утверждали, что они удалили большой объем данных компании.

