Иранская баллистика напугала США: что известно о дешевой противоракете Cyclops, которая должна стать заменой THAAD

Сполучені Штати представили нову протиракету Cyclops, яку позиціонують як дешевшу та придатну до масового виробництва альтернативу системі THAAD. Її поява стала реакцією на інтенсивне використання американських перехоплювачів під час відбиття іранських балістичних атак.

Про це повідомляє ЗМІ посилаючись на дані компанії Long Wall. Інформація була оприлюднена 17 грудня.

Розробником протиракети Cyclops стала американська компанія Long Wall, яка раніше працювала під назвою ABL Space Systems і спеціалізувалася на космічних запусках. Головний акцент у новому проєкті зроблено на низьку вартість та можливість серійного виробництва, що має стати відповіддю на обмежені запаси й високу ціну ракет для системи THAAD.

Потреба у такому рішенні різко загострилася після червневих подій, коли США за короткий період застосували значну кількість дорогих перехоплювачів для протидії іранській балістиці. Тоді за кілька тижнів було витрачено обсяг ракет, розрахований на кілька років мирної експлуатації.

Чому THAAD виявився занадто дорогим

За відкритими оцінками, одна ракета для комплексу THAAD коштує понад $15 млн, а річні обсяги виробництва вимірюються лише десятками одиниць. Під час масованих атак це створює критичний дисбаланс між вартістю перехоплення та кількістю загроз, що змусило Пентагон шукати альтернативу.

Що відомо про Cyclops

За оприлюдненими рендерами, Cyclops є двоступеневою протиракетою, призначеною для перехоплення балістичних цілей на середній ділянці траєкторії поза атмосферою. Вона оснащена екзоатмосферним кінетичним перехоплювачем EKV, який знищує ціль за принципом прямого влучання без використання бойової частини.

Конструктивно цей перехоплювач нагадує рішення, які застосовуються у ракетах Ground-Based Interceptor, з інфрачервоною системою самонаведення та коригувальними двигунами для маневрування у космічному просторі.

Виробництво та пускові установки

Long Wall заявляє, що вже має виробничі потужності площею близько 15 тисяч квадратних метрів, які після модернізації дозволять виготовляти понад 100 ракет Cyclops на рік. У виробництві активно застосовують комерційне обладнання та 3D-друк, що має скоротити строки та здешевити процес.

Для Cyclops також створено власну пускову установку Ironwood. Вона розміщується у стандартному морському контейнері, розрахована на шість ракет і, на відміну від класичних пускових THAAD, менш помітна та мобільніша.

Випробування і подальші плани

Компанія вже виготовила перші прототипи протиракет і провела початкові тести пускової установки, використовуючи масогабаритні макети ракет THAAD. Для подальших випробувань перехоплення планують застосовувати власні рідинні ракети RSX, здатні імітувати реальні балістичні загрози.

У підсумку Cyclops розглядається як потенційний масовий компонент американської протиракетної оборони, який має знизити вартість перехоплення та підвищити стійкість системи у разі масштабних ракетних атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, поблизу одного з населених пунктів Стрийського району Львівської областіу вівторок, 16 грудня, виявили ракету від американського переносного ЗРК Stinger. Боєприпас вдалося безпечно знешкодити.

Небезпечну знахідку помітили біля селища Гніздичів. Працівники Національної поліції, які прибули на місце, з'ясували, що це був снаряд від американського ПЗРК.

Правоохоронці забезпечили охорону місця, де виявили вибуховий предмет та знешкодили його, аби він не міг вибухнути й завдати руйнувань.

