'Имеете польские обязанности, а не российские': Туск раскритиковал Навроцкого за поддержку Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко раскритиковал президента страны Кароля Навроцкого за поддержку венгерского премьера Виктора Орбана перед апрельскими парламентскими выборами. По словам Туска, такая позиция противоречит национальным интересам Польши и может ослаблять роль страны в Европейском Союзе.

Польское правительство подчеркивает, что внешняя политика президента должна отвечать интересам государства, а не отдельных иностранных лидеров. Об этом он сказал перед началом заседания правительства Польши.

Туск заявил, что визит Навроцкого в Будапешт в разгар избирательной кампании в Венгрии, вопреки рекомендациям польского правительства, был неуместным и противоречит интересам государства.

Премьер подчеркнул, что поддержка Орбана, которого он характеризует как пророссийского и антиевропейского политика, не соответствует польской внешней политике.

"Вы являетесь президентом Польши и имеете польские обязанности, а не российские", – подчеркнул Туск, призывая Навроцкого действовать в интересах страны.

Туск привел ряд аргументов, почему сотрудничество с Орбаном вредит Польше. В частности, венгерский премьер блокирует выплату Евросоюзом 2 млрд злотых, которые Польша должна была получить в качестве компенсации за переданную Киеву военную технику в начале полномасштабной войны России против Украины.

Кроме того, Орбан заблокировал значительные суммы помощи для Украины – около 90 миллиардов евро, что, по словам премьера, может определить судьбу войны.

Также Туск обратил внимание на тесное сотрудничество венгерских дипломатов с российскими властями и передачу конфиденциальной информации из европейских институтов. По его мнению, действия Орбана несут угрозу не только Польше, но и безопасности всего ЕС.

Кроме того, премьер напомнил, что Орбан предоставлял убежище бывшим польским чиновникам, которых разыскивает польское правосудие, и систематически противодействует энергетической политике ЕС, предложенной Польшей.

Туск подчеркнул, что венгерское правительство делает все, чтобы восстановить зависимость от российских энергоресурсов и избегать контроля со стороны независимых медиа и судебной системы.

В завершение премьер подчеркнул, что действия Орбана являются примером коррупционной модели управления и противоречат европейским стандартам, и призвал польских политиков действовать в полном соответствии с национальными интересами.

"Венгерское правительство действует вопреки интересам самой Венгрии и Евросоюза, и является негативным примером нарушения различных правовых и антикоррупционных стандартов. Никто не сомневается, что отход правительства Орбана от европейских стандартов начался именно с этих вопросов. Премьер Орбан всячески избегает любого контроля со стороны независимых медиа, независимой судебной системы, а следовательно и независимых европейских институтов по вопросам коррупции в Будапеште", – резюмировал глава польского правительства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Польши Кароль Навроцкий 23 марта может посетить Будапешт, чтобы встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Сообщается, что он собирается поддержать пророссийского лидера венгерского правительства перед парламентскими выборами, которые состоятся в Венгрии в середине апреля. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского президента за фактическую поддержку "сторонников Путина".

