Илон Маск отложил планы по созданию своей партии, чтобы не ссориться с Джей Ди Вэнсом – WSJ

Американский миллиардер, бывший советник президента Дональда Трампа и чиновник в его администрации Илон Маск якобы отказался от планов по созданию собственной Американской партии. Вместо этого он поддержит кампанию вице-президента Джея Ди Вэнса, когда последний в 2028 году будет баллотироваться на президентский пост.

Видео дня

Об этом сообщает издание Wall Street Journal, которое ссылается на окружение Маска, "знакомое с его планами". В свою очередь миллиардер не подтвердил и не опроверг эту информацию, но отметил, что "ничто из сообщений WSJ не следует считать правдой".

В сети пользователи многократно переспрашивали у Маска – не отказался ли он от создания партии, не собирается ли поддерживать Вэнса и т.д., однако миллиардер ни на один из этих вопросов не ответил.

Что решил Илон Маск

Издание WSJ утверждает, что Маск уведомил свое окружение, что хочет сосредоточиться на собственном бизнесе и не хочет продолжать ссору с республиканцами. Но создание влиятельной партии может отобрать избирателей у республиканцев. Поэтому Маск "пересмотрел свою позицию" по созданию альтернативной партии.

Также сообщается, что именно Джей Ди Вэнс является потенциальным наследником движения Трампа MAGA (то есть, предвыборное движение президента "Вернем Америке величие"). И Маск якобы "рассматривает возможность" стать финансовым донором Вэнса в предвыборной гонке 2028 года.

Отдельно издание отмечает, что Маск и его окружение пока "не контактировали с влиятельными людьми, которые поддерживают идею развития новой партии". Даже переговоры с внешней группой, которая специализируется на организации политических кампаний третьих сторон, которые планировались еще в конце июля, были отменены.

Как поссорились Трамп и Маск

Илон Маск еще весной раскритиковал налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна". После этого акции компании Маска начали стремительно дешеветь.

На это Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке. Именно тогда он впервые намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента.

Кроме того, он объявил о выводе из эксплуатации одного из своих космических кораблей – жест, символизирующий конец сотрудничества с правительством США.

А когда Трамп назвал Маска "сумасшедшим", тот в ответ заявил, что фамилия президента фигурирует в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Однако недавно Трамп подписал указ "Стимулирование конкуренции в коммерческой космической отрасли", который смягчает правила запуска ракет для частных компаний. Документ призван ускорить развитие космической отрасли и увеличить количество запусков до 2030 года.

Так или иначе, но этот президентский указ очень выгоден Илону Маску. Поэтому считается, что это первый шаг Трампа к примирению с миллиардером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!