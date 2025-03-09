'Хуже, чем Афганистан': сенатор Грэм перечислил последствия прекращения помощи США для Украины

Если прекратить помощь США, ситуация в Украине будет хуже, чем в Афганистане после вывода американских войск из этой страны в 2021 году. Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "нет желания этого делать".

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Об этом политик, представляющий штат Южная Каролина, заявил в комментарии Fox News, комментируя последствия остановки американской помощи. Он признал, что озабочен решением администрации Трампа приостановить военную поддержку и обмен разведданными с Киевом.

"Пока продолжаются боевые действия, если мы отключим Украину [от помощи], будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что у президента Трампа есть желание это делать. Но до тех пор пока у нас не будет прекращения огня, я бы дал Украине то, что им нужно, а также разведывательные данные и оружие, чтобы защитить себя", – сказал Грэм.

Также он считает, что соглашение о редкоземельных металлах может быть выгодно как для Вашингтона, так и для Киева.

"Это не вымогательство. Разве не было бы прекрасно иметь соглашение с Украиной, по которому мы могли бы заработать 500 млрд долларов на критических редкоземельных металлах для нашей собственной экономики? Дать им деньги, помочь им развивать свои ресурсы, чтобы они могли развивать свою экономику и защищаться? Это не вымогательство, это хорошее деловое соглашение", – сказал политик.

Он посоветовал демократам, которые озабочены этим документом, задуматься, что лично они сделали, чтобы не дать России вторгнуться в Украину, и что сделали после того, как это произошло.

"Почти ничего", – ответил он сам на свой вопрос.

Грэм утверждает, что Трамп якобы "собирается завершить эту войну справедливо".

"Мы должны заключить это важное соглашение с полезными ископаемыми. Мы должны продолжать вооружать Украину и предоставлять им разведывательные данные до прекращения огня. И мы должны сказать РФ, что если вы не участвуете в переговорах о прекращении огня, мы собираемся применить к вам санкции. Мы должны давить на обе стороны", – заявил сенатор.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время Мюнхенской конференции безопасности в феврале Линдси Грэм заявил, что в 2014-м Соединенные Штаты совершили ошибку в вопросе военной поддержки Украины. В частности, в том, что никто не хотел "провоцировать" кремлевского диктатора Владимира Путина.

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