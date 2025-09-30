Границу с Россией в Балтийском море начали патрулировать американские охотники на субмарины – Newsweek

США перебросили в Норвегию военные самолеты, способные охотиться на подводные лодки и вести разведку. Они уже даже провели миссии в Балтийском море вблизи российской территории.

Видео дня

Об этом пишет Newsweek. По данным издания, ВМС США используют патрульные самолеты P-8 Poseidon.

Присутствие в Северной Европе этого американского патрульного воздушного судна, предназначенного для борьбы с подводными лодками, надводными целями и выполнения разведывательных миссий, связано с усилением оборонительной позиции НАТО в Балтийском регионе на фоне угроз России подводным кабелям и газопроводам, а также подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии.

В рамках поддержки НАТО США уже размещали военные силы возле Арктического региона России в августе этого года, отметило издание.

Что известно об "охотниках" на подводные лодки в Балтийском море

Аналитик Osinttechnical сообщил, что спутниковые снимки 23 сентября показали пребывание двух-трех самолетов P-8 на военном терминале аэропорта Гардермуен в Осло.

Один из них, по данным систем отслеживания полетов, отправился в Балтийское море у побережья Калининграда - ключевого российского военного форпоста.

Представитель оперативного штаба вооруженных сил Норвегии подтвердил местной газете Dagbladet, что несколько самолетов P-8 США действовали из аэропорта Гардермуэн для поддержки "союзнической активности" вблизи Норвегии.

В июле один из таких самолетов, дислоцированный на авиабазе Кефлавик (Исландия), участвовал в учениях НАТО Baltic Sentry, направленных на повышение готовности к реагированию на дестабилизирующие действия.

Пока неизвестно, отправит ли Пентагон дополнительные подразделения и технику в Европу для усиления миссии Baltic Sentry и защиты союзников в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО планирует усилить свое присутствие в Балтийском море. Такое решение было принято после инцидентов с дронами в Дании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!