Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки на северо-запад России снова обвинил соседние страны в "угрозе нападения". Он заявил, что Финляндия, Норвегия, Польша и государства Балтии якобы наращивают военную активность у российской границы.

Об этом заявлении сообщила государственная телекомпания RT (Russia Today), которая много лет распространяет кремлевскую пропаганду. В материале цитируют слова Медведева о необходимости "укрепить границу" и повысить уровень безопасности из-за действий соседей. Также он в очередной раз позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Запада и Украины.

В выступлении Медведев подчеркнул, что Москва якобы не может игнорировать факт членства Финляндии в НАТО. По его словам, это повлияет на военный подход России к обустройству общей границы. Отдельно он назвал " ерундой" и "ересью" гарантии безопасности для Украины, которые обсуждают в Европе. Для большей эмоциональности политик-украинофоб прибегнул к нецензурной английской лексике.

Главные заявления поездки

Медведев озвучил несколько тезисов после посещения российско-финского участка. В частности, он подчеркнул, что: "Страны Балтии, Польша, Норвегия и Финляндия усиливают военное присутствие"; "Россия изменит оборонные планы на границе с Финляндией".

Медведев – о "гарантиях безопасности" Европы Украине: "Это собачья чушь, ересь такая – то, чем они занимаются. Выражаясь на английском языке, это bullshit или просто shit".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как марионетка российского диктатора Дмитрий Медведев пригрозил США войной: "Трамп играет в игру ультиматумов с РФ. Но должен помнить, что Россия – это не Израиль и даже не Иран". Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Путину новый ультиматум.

