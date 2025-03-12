Генштаб Чехии предлагает увеличить численность армии из-за 'изменения ситуации в мире': о каком количестве идет речь

Численность армии в Чехии в скором времени может вырасти более чем на семь тысяч военных. В Генштабе страны аргументируют это решение "безопасной ситуацией в стране".

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Такое заявление публикует Radio Prague International. По словам начальника Генерального штаба армии Чехии Карела Ржехка, необходимо подумать о будущей направленности армии, которая строилась преимущественно как экспедиционная.

"Наша армия потребует усиления примерно на 7,5 военных в ближайшие годы. Это связано с изменением ситуации безопасности в мире", – отмечает Ржехка.

Он отмечает, что военные власти страны делают все возможное в рамках существующей системы и пытаются устранить проблемы.

"При нынешнем уровне укомплектования армия нуждается в усилении примерно на 14 тысяч человек, что составляет почти 60% от действующего уровня", – сказал он.

Ржехка отметил, что на начало прошлого года в оборонном ведомстве насчитывалось 27 826 солдат срочной службы и 4 266 активных резервистов. Но сама армия насчитывает около 24 тысяч солдат.

Также глава Генштаба Чехии отметил, что к 2030 году армия будет насчитывать 30 тысяч кадровых военнослужащих и 10 тысяч активных резервистов.

"Новые цели Альянса по развитию потенциала свидетельствуют о необходимости иметь до 37 500 военнослужащих для обеспечения потребностей коллективного сдерживания и обороны", - резюмировал Ржехку.

Подробности

Военные чиновники страны неоднократно указывали, что набор в армию идет не слишком успешно. Для того чтобы армия достигла целей стратегических планов, согласно более раннему заявлению начальника Генштаба, необходимо чистое увеличение численности на 1200 солдат в год, в прошлом году этот показатель составлял 700 человек.

Министр обороны страны Яна Чернохова сообщала, что снижение интереса к службе в армии наблюдается во всех европейских странах, входящих в НАТО. Одна из причин – вторжение России в Украину. Даже те, кто раньше размышлял о вступлении в армию, теперь сомневаются, поскольку существует реальная угроза попасть в зону боевых действий.

Ранее также сообщалось, что Италия планирует существенно увеличить свою армию. Страна изучает план привлечения 40 тысяч новых военнослужащих резерва для реагирования на чрезвычайные ситуации. Командование неоднократно жаловалось на нехватку личного состава в Вооруженных Силах страны.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство готовится ввести масштабную военную подготовку для всех взрослых мужчин страны и что инициатива должна быть готова до конца года. Таким образом, Варшава надеется получить хорошо обученные резервные силы, готовые к потенциальным угрозам.

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