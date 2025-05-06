Газета The Wall Street Journal, на которую выругался Трамп, получила Пулитцеровскую премию за материалы об Илоне Маске

Американская ежедневная газета The Wall Street Journal (WSJ), одна из крупнейших и самых влиятельных в США, на которую выругался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, обозвав ее "гнилой", получила самую престижную награду в области журналистики –- Пулитцеровскую премию. Издание наградили за раскрытие подробностей деятельности Илона Маска.

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Организационный комитет Пулитцеровской премии в понедельник, 5 мая, объявил нынешних лауреатов награды. Среди них издание WSJ.

Главную журналистскую премию США газета The Wall Street Journal получила в категории "Национальная журналистика" за исследование "политических и личных изменений" Илона Маска – самого богатого человека мира и архитектора инициативы администрации Трампа по сокращению численности федеральной рабочей силы.

В частности, материалы WSJ освещали переход Маска к консервативной политике, употребление им легальных и нелегальных наркотиков и его частные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что это далеко не первая Пулитцеровская премия газеты The Wall Street Journal. На счету издания уже более 20 наград этой престижной премии.

Однако президент США Дональд Трамп не учитывает заслуги одного из самых известных американских изданий. Лидер Соединенных Штатов назвал WSJ "гнилой газетой" за то, что она "плохо относится" к его команде.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп набросился на журналиста The Wall Street Journal и отказался с ним общаться. Американский лидер нахамил корреспонденту WSJ, послал газету "к черту" и обозвал ее "гнилой", повторив это несколько раз.

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