Финляндия решила приобрести более ста подержанных САУ K9 из Южной Кореи, несмотря на разработку собственной артсистемы: в чем причина

Финляндия активно поставляла Украине свою прицепную артиллерию. Теперь запасы финской армии собрались пополнить южнокорейскими подержанными 155-мм САУ K9 производства Северной Кореи.

Ключевой причиной выбора в пользу северокорейских систем вместо собственных стала экономическая выгода. Об этом пишет военный портал Defense Express

Недавно Финляндия подписала контракт на приобретение 112 подержанных 155-мм САУ K9 из избыточных запасов Южной Кореи. За системы, каждая из которых обойдется финским налогоплательщикам в 4,88 млн. евро, Сеулу в целом заплатят 546,8 млн евро. И в правительстве Финляндии отмечают: такая закупка является экономически выгодной возможностью усилить парк артиллерии.

Северокорейские К9 призваны заменить старые прицепные гаубицы на вооружении армии Финляндии.

Такие системы Финляндия закупает с 2017 года, поставленные ранее также были подержанными. Сейчас их в финской армии насчитывается 96 единиц. Когда же будет выполнен новый контракт – общее количество К9 в Финляндии достигнет 208 штук.

По прибытии из Южной Кореи САУ пройдут адаптацию к местным требованиям на финских мощностях. Так, соответствующий центр обслуживания и поддержки был открыт во время предыдущих соглашений между странами.

Defense Express отмечает: цена в 4,88 млн евро за одну гусеничную артиллерийскую систему действительно является выгодной. Новая такая система стоит более 10 млн евро.

"Колесные образцы, типа Caesar и "Богданы" могут стоить и дешевле, как вот 4 и 2,8 млн евро, однако и относятся к немного другому классу", – пишет издание.

Какие именно гаубицы должны заменить южнокорейские К9 – пока не известно. Это могут быть как остатки советских Д-30 и "Гиацинт-Б", часть которых Финляндия передала Украине, так и финские 155 K 98 и 155 K 83-97.

"Напомним, что в Финляндии местная Patria разработала колесную САУ Arve и даже провела ее огневые испытания. Однако пока государство не выразило интереса к закупке проекта и сама система больше напоминает демонстратор с отсутствующей автоматизацией, хотя первым версиям "Богданы" это не помешало достичь успеха. Однако доработка требует дополнительного финансирования и времени", – добавляет Defense Express.

Впрочем, уточняет автор материала, закупки иностранных гаубиц не означают, что Финляндия решила отвергнуть отечественный проект.

Запланированная закупка является способом быстро усилить возможности войска, чтобы уже потом создавать местный аналог. Да и гусеничные (как К9) и колесные (как Arve) самоходные артиллерийские установки могут занимать разные ниши на поле боя.

"Относительно того, означает ли больше новой артиллерии для Финляндии передачу большего количества старых образцов Украине, то сказать трудно. Состав финских пакетов военной помощи держится в тайне, поэтому о деталях мы узнаем уже из фото на поле боя. Возможно, K9 как раз будут компенсировать старые поставки, а может и позволят делать новые", – резюмирует автор материала.

