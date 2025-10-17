Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи: подробности

Финляндия выделит Украине новый, 30-й по счету пакет военной помощи. Эта поставка обойдется Хельсинки в примерно 52 миллиона евро.

Видео дня

17 октября это подтвердила пресс-служба Министерства обороны страны. Решение уже принято президентом Александром Стуббом по предложению правительства.

Что известно о новом пакете помощи для Сил обороны

Глава МО Антти Хяккянен отметил, что Финляндия является одной из стран, оказавших наибольшую поддержку Киеву в пересчете на экономические возможности государства.

"Пакет состоит в основном из новых заказов для финских компаний", – уточнил он.

Хельсинки уже передал военной техники на общую сумму 2,9 миллиарда евро. Кроме того, 15 октября страна объявила об участии в инициативе НАТО PURL, то есть закупках американского оружия, техники и боеприпасов для украинских воинов.

"Будущее свободной и безопасной Европы будет решаться в Украине – это требует упорства и твердости характера от всех союзников", – подчеркнул министр обороны.

Пресс-служба добавила, что финское оборонное ведомство запустило программу поддержки Украины путем закупки оборудования у оборонных компаний Финляндии весной 2025 года. Цель программы – удовлетворить критически важные потребности Украины, обеспечить пригодность закупаемой продукции для безвозмездной передачи и сохранить производственные возможности предприятий.

По соображениям безопасности более подробная информация о составе помощи, способе доставки и сроках не предоставляется.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что РФ продолжает модернизировать свою армию и наращивает силы вблизи границ стран-членов НАТО. Такое поведение россиян может свидетельствовать о подготовке ко второй фазе потенциальной агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!