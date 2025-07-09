Европарламент поддержал развертывание новой системы въезда в ЕС: что изменится для украинцев

Во вторник, 8 июля, Европейский парламент одобрил постепенное внедрение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах Европейского Союза. Она будет регистрировать пересечение внешней границы гражданами стран, не являющихся членами ЕС, для краткосрочного пребывания на территории Союза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента. Депутаты дали окончательный зеленый свет постепенному внедрению системы EES 572 голосами "за". 42 проголосовали "против" и 67 воздержались.

Это открывает путь к началу развертывания EES осенью этого года. Запуск системы продлится в течение 180 дней, чтобы дать возможность странам ЕС подготовиться.

Что изменится

После запуска система EES будет регистрировать данные, включая имя, тип проездного документа, время и место въезда и выезда, а также биометрические данные, такие как фото лица и отпечатки пальцев, граждан третьих стран, которые въезжают и выезжают из Шенгенской зоны по краткосрочным визам или пользуются безвизовым режимом.

Последнее касается и украинцев, которые имеют биометрические загранпаспорта. Напомним, что граждане Украины могут находиться в ЕС до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это правило действует для поездок с туристической, деловой целью или по семейным делам.

Цель нововведения – повысить безопасность, ускорить процесс пограничного контроля и уменьшить очереди.

Систему введут постепенно

Идея постепенного внедрения в течение 180 дней заключается в том, чтобы избежать одновременного запуска во всех странах, так как это может поставить под угрозу систему. В течение периода внедрения запуск может быть временно приостановлен, если время ожидания будет становиться слишком длинным или будут возникать технические проблемы.

Согласно согласованному графику, 10% пересечений должны быть зарегистрированы в системе на 30-й день, 35% – на 90-й день. На 170-й день должны быть зарегистрированы все пересечения.

"Система включает в себя резервные меры на случай возникновения проблем с централизованным развертыванием системы. Выбор относительно постепенного развертывания является добровольным, что означает, что страны ЕС могут ввести систему сразу, если захотят", – сказано в сообщении.

Что будет дальше

Ранее, 19 мая, Европарламент и Совет ЕС согласовали финальную редакцию закона, вводящего нововведения. Теперь закон должен официально одобрить Совет ЕС, его опубликуют в Официальном журнале ЕС и на третий день после публикации он вступит в силу.

В течение 30 дней после этого разработают централизованный план развертывания системы, и в течение 60 дней от той же даты каждая страна разработает собственный национальный план. Когда именно запускать отсчет 180 дней развертывания системы, определит Еврокомиссия.

"Мы работали с максимальной скоростью, чтобы гарантировать, что граждане вскоре смогут воспользоваться преимуществами повышенной безопасности границ, поскольку въезды и выезды будут систематически регистрироваться в электронном виде, а также уменьшатся очереди для тех, чьи документы в порядке. Теперь дело за странами-членами ЕС и Европейской Комиссией, которые должны завершить подготовку и как можно быстрее начать 180-дневное внедрение", – сказала евродепутат от Бельгии Асита Канко.

Система въезда-выезда (EES) является одной из совместимых баз данных ЕС для управления границами и безопасности. После того, как она будет полностью введена в эксплуатацию, физический штамп в паспорте будет заменен записями в EES, которые будут доступны для ознакомления в режиме реального времени для других стран-членов Шенгенской зоны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 8 июля возобновили пропуск через "Дзвонковое – Лонья" (украинско-венгерская граница). Пропускать через пункт прекратили утром из-за необходимости ликвидировать последствия масштабной непогоды.

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