"Это провал": Макрон заявил, что война в Газе разрушает имидж Израиля в мире

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что действия Израиля в секторе Газа подрывают имидж страны в мире. Он также предупредил о возможных санкциях против людей, связанных с поселениями на оккупированных территориях.

Как сообщает Politico, в четверг в интервью израильскому телеканалу Channel 12 Макрон назвал израильскую военную операцию "огромной ошибкой", которая провоцирует гуманитарную катастрофу. Президент Франции подчеркнул, что массовые жертвы среди гражданских вредят не только репутации Израиля, но и доверию к нему на международном уровне.

"Такие операции в Газе являются абсолютно контрпродуктивными; должен сказать, это провал", – отметил президент Франции.

"Вы вызываете столько жертв среди гражданского населения, что полностью разрушаете доверие и имидж Израиля не только в регионе, но и в общественном мнении повсюду", – добавил Эммануэль Макрон.

Также он поддержал идею введения санкций против "ключевых лиц, которые поддерживают израильские поселения" на оккупированных территориях.

Новая волна напряжения между Францией и Израилем

Критика Макрона прозвучала на фоне дипломатического конфликта между Францией и правительством Биньямина Нетаньяху. Причиной стало решение Франции продвигать признание палестинской государственности на уровне ООН 22 сентября.

В ответ израильский премьер обвинил французского лидера в "награждении террора ХАМАС" и "попустительстве антисемитизму". Макрон эти обвинения отверг и заявил, что был лично оскорблен словами Нетаньяху.

"Я считаю, что это огромная ошибка со стороны вашего премьер-министра, потому что он оправдывает антисемитизм, перекладывая его на меня, потому что, вероятно, это было его целью. Но антисемитизму нет никакого оправдания", – отметил Макрон.

Президент Франции также подчеркнул, что признание палестинской государственности — это способ политически изолировать ХАМАС и сохранить шанс на мирное сосуществование .

В то же время Израиль рассматривает возможность жестких дипломатических шагов в ответ. В частности, закрытие французского консульства в Иерусалиме и ускорение аннексии части Западного берега реки Иордан.

