Во Франции прошли многотысячные митинги против сокращений бюджета: многих задержала полиция. Фото и видео

В четверг, 18 сентября, во Франции состоялся масштабный день забастовок и демонстраций против планов правительства по экономии. По подсчетам властей, на акции вышло более 500 тысяч человек, тогда как профсоюзы сообщили о более чем миллионе участников.

Видео дня

Об этом пишет RFI и France 24. Митинги прошли во всех крупных городах страны, в частности в Париже, где зафиксировали более 55 тысяч демонстрантов. Протесты стали ответом на запланированные сокращения государственных расходов и вызвали активную реакцию правоохранителей.

Из-за забастовки была серьезно нарушена работа транспорта в Иль-де-Франс. В Париже метро курсировало только в часы пик, тогда как некоторые автобусные маршруты и депо блокировали протестующие.

В Монпелье и Тулоне забастовщики перекрывали дороги и блокировали школы. Несмотря на трудности, власти заявили, что ситуация в целом под контролем и "Франция не была остановлена".

Причины недовольства граждан

Многие протестующие выражали возмущение из-за сокращений в сфере здравоохранения и образования. Врачи, учителя и работники судебной системы заявляли, что реформы угрожают доступу к базовым услугам и увеличивают нагрузку на персонал.

Участники марша подчеркивали, что нехватка ресурсов и социальной поддержки ощущается все острее. Они требовали больше социальной и фискальной справедливости и подчеркивали необходимость совместного государственного проекта.

"Я думаю, что у нашего президента еще есть время выслушать нас. Также еще есть время показать, что мы не можем создать нацию. Мы не можем жить вместе без проекта, коллективного проекта. И этот проект не может быть проектом больших боссов. Это общий проект", – заявила протестующая Марлен, учительница парижской средней школы.

Больше социальной и фискальной справедливости также является одним из требований, которые звучали с начала дня на демонстрации в Париже.

Реакция профсоюзов и власти на протесты во Франции

Лидер CGT Софи Бине назвала акцию "успехом", подчеркнув, что миллионы французов выступают против антисоциальных реформ. Ее коллега из CFDT Мерилиз Леон заявила, что это стало "четким предупреждением" для премьер-министра Себастьяна Лекорню, назначенного посреди политического кризиса.

Лекорню в ответ заявил, что требования протестующих будут учтены в консультациях с политическими и профсоюзными силами. Он пообещал в ближайшее время возобновить встречи с представителями профсоюзов.

Полиция задерживала протестующих

Несмотря на преимущественно мирный характер протестов, в Нанте и Лионе зафиксировали инциденты с радикальными группами. Министр внутренних дел Бруно Ретайлло сообщил о 309 арестах и более 130 задержаниях в разных регионах страны.

По его словам, к протестам присоединились около 7300 "опасных" представителей "черного блока" и радикализированных активистов. Всего в течение дня полиция зафиксировала более 700 попыток блокад, перекрытий и маршей.

К обеспечению порядка привлекли рекордные 80 тысяч правоохранителей. Часто они применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов еще утром, особенно возле автобусных депо.

В профсоюзах и общественной среде такие действия вызвали резкую критику. Софи Бине заявила, что власти "подливают масла в огонь" и провоцируют эскалацию конфликта.

Какие бюджетные меры планирует правительство

Акции протеста направлены против правительственного плана экономии в 44 миллиарда евро, который предусматривает сокращение государственных расходов, заморозку социальных выплат и реформу страхования по безработице. Уровень госдолга Франции уже превышает 114% ВВП, и правительство настаивает на жесткой финансовой дисциплине.

Предыдущее правительство Франсуа Байру рухнуло именно из-за попытки принять этот бюджетный план. Новый премьер Лекорню сталкивается с таким же вызовом и уже столкнулся с массовыми протестами.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная ассамблея Франции второй раз за год отправила Кабинет министров в отставку. Вечером 8 сентября депутаты выразили вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Офис президента Франции Эммануэля Макрона сразу заявил, что он "в ближайшие несколько дней" назначит пятого премьер-министра страны со времени переизбрания в 2022 году.

"Несколько дней" прошли уже вечером 9 сентября, когда Макрон назначил новым премьер-министром Франции действующего министра обороны страны Себастьяна Лекорню, но есть серьезные сомнения, что он окажется более успешным. Так, лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что "еще одного центристского премьер-министра сметут даже быстрее Байру", и призвала к проведению досрочных парламентских выборов, которые ее партия рассчитывает выиграть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!