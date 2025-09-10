Макрон на грани краха: политический кризис во Франции бьет не только по стране, проблемы ждут Украину и ЕС. Сможет ли президент Франции спасти ситуацию?

Национальная ассамблея Франции второй раз за год отправила Кабинет министров в отставку. Вечером 8 сентября депутаты выразили вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Офис президента Франции Эммануэля Макрона сразу же заявил, что он "в ближайшие несколько дней" назначит пятого премьер-министра страны с момента переизбрания в 2022 году. "Несколько дней" прошли уже вечером 9 сентября, когда Макрон назначил новым премьер-министром Франции действующего министра обороны страны Себастьяна Лекорню, но есть серьезные сомнения, что новый назначенник окажется успешнее. Так, лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что "еще одного центристского премьер-министра сметут даже быстрее Байру", и призвала к проведению досрочных парламентских выборов, которые ее партия рассчитывает выиграть.

Видео дня

Для Франции наступают времена политической и социальной нестабильности, ведь отставка двух правительств за один год — сигнал о глубоком кризисе. Это не просто "очередная ротация", а фактический паралич системы, когда президент теряет контроль над парламентом, а правительство не способно провести ни одной реформы. Тем временем растет уличное недовольство: движение Bloquons Tout ("Давайте заблокируем все") призывает к масштабным акциям в среду, а профсоюзы планируют забастовки на следующей неделе.

О том, что сейчас происходит во Франции, есть ли вариант спасения ситуации у Макрона, а также о том, чего ждать от возможного прихода к власти ультраправых – в материале OBOZ.UA.

Политический тупик

Отправной точкой нынешнего кризиса стала попытка Макрона затормозить ультраправых в июне 2024 года, после их победы на выборах в Европарламент. Тогда президент принял решение (которое многие считают ошибкой) распустить Национальное собрание, рассчитывая остановить рост "Национального объединения". Но такие действия не привели к желаемому результату: ультраправая партия взяла рекордное количество мест в новом парламенте. Макрон еще имел определенный запас прочности и большие способности коммуникатора, но все равно стабильной коалиции не возникло. Полтора года страна живет с "подвешенным" парламентом и правительствами, что влияет на жизнь страны соответствующим образом. В понедельник, 8 сентября, все это привело к логическому результату – французский парламент проголосовал за вотум недоверия действующему кабинету министров, и премьер-министр Байру подал в отставку.

Для Эмманюэля Макрона это второе падение правительства менее чем за год и теперь он стоит перед трудным выбором: снова распустить парламент или попытаться собрать парламентскую коалицию и назначить нового премьер-министра. Первый вариант не очень привлекательный, ведь ультраправые наверняка победят и получат столько мандатов, что президент должен будет назначить премьером их лидера – Джордана Барделлу. Для Макрона, который позиционировал себя единственным барьером на пути ультраправых, это будет политическое фиаско. Да и премьер-министр от ультраправых будет занимать абсолютно противоположные Макрону позиции почти по всем вопросам. Во Франции президент является главой вооруженных сил, но госбюджетом распоряжается правительство, а утверждается он парламентом.

Президент Франции еще может стробовать поискать нового премьер-министра. Всегда уверенный в своей способности выпутаться из худших неприятностей, Макрон все еще надеется на соглашение с умеренными левыми, центристами и консервативной партией "Республиканцы" по формированию правительства меньшинства. Но Макрон почти наверняка хватается за соломинку. Масштабы поражения Байру в парламенте и сигналы, продолжающие поступать из него, уже свидетельствуют о том, что его усилия обречены с самого начала. Так что ни один из вариантов не обещает президенту Франции положительного развития событий, а призывы уйти в отставку будут набирать все больше силы.

Существует и личная причина, которая побуждает ультраправых действовать. Марин Ле Пен погрязла в уголовных скандалах: незаконное использование денег Европарламента на партийную деятельность. Это старая схема, еще ее отец так делал, но в преследованиях она винит во всем Макрона. Расследование в Брюсселе перекочевало во Францию, и несколько месяцев назад Ле Пен признали виновной, запретили политическую деятельность. Лидерство партии перешло к ее "лейтенанту" Жордану Барделле – человеку без харизмы, но с твердой памятью, который механически воспроизводит то, что ему написали. Для массы этого достаточно. Ле Пен имеет право на апелляцию, решение ожидают в январе следующего года. Если приговор подтвердят, она окончательно сойдет со сцены, а ее партия потеряет часть имиджа. Потому что кто захочет голосовать за тех, кто банально воровал деньги из государственной казны? А в условиях, когда Франция и без того погрязла в дефиците бюджета, это выглядит вдвойне цинично. Дефицит, кстати, превысил разрешенные 3% ВВП, долг вырос до 3,6 триллиона евро.

В целом на сегодня Макрон оказался под прямым ударом общественной критики накануне угроз общенационального прекращения работы правительства 10 сентября и масштабных протестов, запланированных профсоюзами на 18 сентября. Популярность президента упала до исторического минимума, а опросы показывают, что сегодня он менее популярен, чем на пике протестов "желтых жилетов" в 2018 и 2019 годах, что стало одним из самых серьезных кризисов его пребывания в должности.

Франция: политическая и социальная нестабильность

Отставка нескольких правительств за один год – сигнал о глубоком кризисе. Это не просто "очередная ротация", а фактический паралич системы. И главное, что в ближайшей перспективе не видно выхода, который бы позволил спасти ситуацию, что еще больше радикализирует как политикум, так и общество.

Экономическое давление и финансовый кризис, который пытается унять Макрон, никуда не исчез. Франция имеет один из крупнейших бюджетных дефицитов в еврозоне. Попытка сократить расходы на €44 млрд была фактически "последним шансом" убедить, что Париж контролирует ситуацию. Падение правительства уничтожает это доверие. По мнению крупных инвесторов, из-за политических проблем Франция присоединилась к клубу наиболее рискованных заемщиков на "периферии" еврозоны, поскольку политическая нестабильность подрывает усилия по борьбе с растущим долгом страны, пишет FT. Как отмечает издание, базовая стоимость 10-летних заимствований для Франции составляет 3,47%, что выше, чем у Греции, давнего проблемного заемщика еврозоны, которая составляет 3,35% То есть политический кризис во Франции может превратиться в европейский финансовый кризис, а это уже совсем другой масштаб проблемы.

Когда экономика слабая, социальное напряжение еще больше возрастает. Когда правительства падают так быстро, это стимулирует улицу: забастовки, протесты, движения типа "Bloquons Tout" становятся почти постоянным элементом жизни. В долгосрочной перспективе это может перерасти в полноценный кризис V Республики.

Украина: возможное ослабление внешнеполитической поддержки

Для Украины французские политические проблемы грозят перерасти в ослабление внешнеполитической поддержки. Франция – один из ключевых драйверов "европейской стратегии" поддержки Украины, является одним из двух лидеров "коалиции желающих". Париж продвигал оборонные контракты, был активным в дипломатических форматах. Если политический центр парализован, это означает, что любая внешнеполитическая активность будет отодвинута на второй план, украинский вопрос перестает быть "первоочередным", а Париж, занятый внутренней борьбой, перестанет быть движущей силой этих инициатив. Это означает меньше давления на Россию, меньше поддержки для Украины на мировых площадках, и потенциально меньшие пакеты помощи.

В случае прихода ультраправых ситуация может стать еще хуже: Национальное объединение традиционно скептически относится к поддержке Украины, ее желанию вступления в ЕС, а иногда и открыто демонстрирует симпатии к Москве.

ЕС: угроза европейской солидарности

Франция – вторая экономика ЕС и вместе с Германией – главный "двигатель" интеграции. Если одна из этих опор выходит из игры, баланс в ЕС смещается. Это открывает путь для усиления влияния стран-септиков (Венгрия, Словакия, частично Италия). Они могут диктовать условия на фоне слабости Парижа. Дестабилизация во Франции также означает, что Германия остается фактически единственным "центром притяжения", что опасно для равновесия внутри ЕС.

Еще одно следствие политической нестабильности – подрыв прочности еврозоны. Франция – ядро ЕС, но ее долг уже более 110% ВВП. Любая финансовая нестабильность в Париже мгновенно ударяет по евро.

Досрочные выборы и победа ультраправых ослабит Запад

Если Макрон не сможет продавить своего премьера, то состоятся досрочные выборы, которые наверняка выиграют ультраправые. Это создает уникальную возможность для Ле Пен и Барделлы – если будут досрочные выборы, они могут получить реальную власть, а не просто быть "сильной оппозицией".

Досрочные выборы с победой ультраправых могут стать поворотным моментом, после которого Франция и вся Европа войдут в новую эру политического противостояния. Такое развитие событий станет самым сильным ударом по идее европейского единства со времен Brexit. "Национальное объединение" имеет собственное видение ЕС – менее интегрированный, больше "Европа наций", без наднациональных структур. Это будет означать конец для инициатив по усилению европейской оборонной политики или общего бюджета, что делает ЕС слабее перед внешними угрозами (Россия, Китай, США-Трамп).

Для Франции: резкий поворот во внутренней политике (миграция, повестка дня безопасности, социальная политика), но без ясности, как это финансировать может углубить кризис, а не решить его. Для ЕС: Франция перестает быть двигателем интеграции и становится "тормозом". Это может развязать руки Орбану, Фицо и другим, которые давно блокируют антироссийские инициативы.

Если правым все-таки удастся получить большинство в парламенте, то государственный бюджет окажется под их контролем, в том числе и средства, выделяемые на поддержку Украины. Макрон тогда потеряет рычаги влияния на внутреннюю повестку дня, включая вопросы экономической политики и безопасности, поскольку президенту понадобится поддержка парламента, чтобы выделять средства на эту поддержку.

Президент Франции может стать в дипломатических делах незначительной фигурой, которую затмевает евроскептическое или натоскептическое правительство, состоящее из партий, связанных с РФ. Ле Пен во время президентской кампании 2022 года призвала выйти из объединенного военного командования НАТО, к которому Париж присоединился в 2007 году, а также заключить "новые стратегические соглашения с Соединенными Штатами" и открыть "диалог с Россией по основным общим вопросам". В этом году антинатовская и антиевропейская риторика определенным образом смягчилась, что было расценено как положительный знак. Однако не так давно Барделла заявил, что обещания Ле Пен вывести Францию из командования НАТО остаются в силе, но это станет возможным только после прекращения боевых действий в Украине. "Никто не меняет договоры в военное время", – отметил Барделла.

Украина может потерять надежного союзника

Став президентом, Эммануэль Макрон превратился в одного из самых ярых сторонников вступления Украины в НАТО. Он был инициатором коалиции желающих и отправки на помощь французских истребителей Mirage 2000-5 и дальнобойных ракет. Но внешняя политика Франции может вступить в период неопределенности и даже турбулентности, что рискует поставить под сомнение эти обязательства. Согласно конституции Франции, президент является руководителем вооруженных сил и отвечает за внешнюю политику, а премьер-министр руководит правительством и, следовательно, внутренней политикой. Но более близкий взгляд на распределение полномочий между президентом и премьер-министром открывает гораздо более сложную картину. Бюджет является критическим рычагом для оказания влияния на многие сферы политики в Национальном собрании. Именно поэтому есть много способов, которыми премьер-министр может подрезать крылья президенту.

Например, если бы президент хотел отправлять военных инструкторов в Украину, правительство, которое не соглашается с такой политикой, может спокойно заблокировать соответствующие постановления. Марин Ле Пен отмечает, что Барделла не намерен ссориться с Макроном, но он установит красные линии: что касается Украины, то президент не сможет отправить туда французских военных. В политических кругах Франции открыто говорят, что объемы военной помощи Украине сократятся в случае победы на парламентских выборах ультраправых.

Французское издание Journal du Dimanche приводит слова представителя минобороны Франции, который отмечает, что приход правых к власти усложнит согласование помощи Украине. "Президент республики остается главнокомандующим, но назначенный министр обороны станет политическим лидером и именно он подписывает распоряжения о выделении Украине самолетов, гаубиц CAESAR и боеприпасов". Барделла, который может стать премьер-министром Франции, заявил, что поддерживает право Украины защищаться от России, но не будет отправлять французские войска, ракеты дальнего радиуса действия и самолеты Mirage 2000-5. "Национальное объединение" по-прежнему выступает против присоединения Украины к НАТО и ЕС. Марин Ле Пен едва заметно критиковала вторжение России в Украину, и всем известен ее пророссийский кейс. Следует также отметить, что депутаты от "Национального объединения" отказались поддержать французско-украинское двустороннее соглашение о безопасности.

Ранее в рядах "Национального объединения" было немало сторонников Кремля, которые активно продвигали российские пропагандистские нарративы. Изменился ли состав партии и взгляды на политику Кремля? Ничего не изменилось, они просто притихли. Почти все пророссийски настроенные депутаты остались в партии и присутствуют в парламенте. Они сейчас молчат, потому что стало политически некорректным поддерживать Россию, когда все поняли, что представляет собой нынешняя Россия Путина.

Макрон надеется на чудо

В сложившейся ситуации я бы не стал вешать всех собак только на Макрона. Да, он виноват в том, что проводил ошибочную политику, назначал откровенно неудачных премьеров. Но проблема глубже: вся демократическая Европа сейчас переживает стремительный рост правых популистских сил, и что самое интересное – эти силы в основном формируются молодежью. Вот ключевой момент. Если посмотреть на опросы общественного мнения в Германии, Франции, Италии или даже в Британии, то видим: центристы, христианские демократы, социал-демократы – это преимущественно средний и старший возраст. А молодежь массово идет именно к правым популистам – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

Еще одна история проблем – экономическая, считает дипломат. Тот подъем, который продолжался в Европе с начала 90-х и еще в 2000-х, закончился. С конца 2010-х на арену вышли новые вызовы, новые геополитические оппоненты. Китай завалил Европу товарами, и все то, что производили французы, немцы, итальянцы или испанцы, постепенно вытеснили китайские аналоги. Это означает потерю рабочих мест, снижение зарплат, рост недовольства.

Третий момент, по мнению Андрея Веселовского – политическая база самого Макрона. Его первые победы – это не сила партии в классическом смысле, а временный альянс без идеологии. Он опирался на клуб "симпатиков", которые сегодня с ним, а завтра – против. Например, его поддерживает сейчас: пять партий, одна – условно центристская, созданная самим Макроном, остальные – обломки по 10–15 депутатов в Национальном собрании, где 577 мест. Эта "солянка" без устойчивой идеологической почвы обречена. Поэтому неудивительно, что на выборах в Европарламент в мае–июне 2024 года партия Макрона потерпела сокрушительное поражение. И это было не просто поражение в цифрах, а крах в настроениях: общественное мнение фактически сказало, что "король голый". Именно тогда Макрон пошел ва-банк и назначил парламентские выборы, надеясь показать, что за ним стоит массовая поддержка. Но результат был плачевным: меньше, чем у Марин Ле Пен, а также у левых, которые тоже выступили довольно мощно.

Андрей Веселовский считает, что ситуацию осложняет и то, что политический ландшафт Франции фрагментировался. Если раньше было три–четыре ключевые партии, как сейчас в Германии, то сейчас более десятка. Это как в Нидерландах, только там к этому привыкли, научились договариваться. А французы договариваться не умеют – у них всегда было два–три игрока, все четко, как в США: левые против правых. Теперь же хаос. Макрон одержал слабую, но все же победу и, проявив определенную политическую сноровку, склепал шаткую коалицию. Назначил премьером Мишеля Барнье – человека с именем, бывшего еврокомиссара, известного переговорщика по вопросам Brexit. Казалось бы, кандидат серьезный. Но это оказалась ошибка. Барнье был хорош в конфронтационных переговорах с британцами, но в Национальной ассамблее нужна другая тактика: убеждать, договариваться, гибко маневрировать. Вместо этого он вышел к трибуне в стиле позднего СССР: гремел кулаком, читал лекции и требовал делать так, "как он скажет". Эффект получился противоположный – поддержка Макрона еще больше просела. Через три месяца Барнье отправили в отставку, а новым премьером стал более "земной" политик – некий "деревенский дядя", который умел и убедить, и за рюмкой договориться. Но и это не помогло. Правые хотят "крови" – им нужны досрочные выборы, чтобы окончательно снести "макронистов".

"Что касается новой кандидатуры премьера, то главным претендентом сразу же назвали нынешнего министра обороны Себастьяна Лекорню, человека, хорошо известного в Украине. Он зарекомендовал себя как откровенный сторонник Украины, политик, который прекрасно понимает, что происходит в Европе, и что такое террористическая Россия. Он неоднократно демонстрировал готовность делать все возможное, чтобы поддержать нас. После назначения Лекорню премьером, его фокус внимания сразу сместится с Украины на бюджет. И это совершенно очевидно: руководить правительством – не то же самое, что вести войну на словах, там главная битва происходит в Минфине. С другой стороны, Марин Ле Пен, которая официально уже "не ведет политической деятельности", но раз за разом комментирует, заявила: этому правительству дадут еще меньше времени, чем предыдущему. А суть в том, что новый премьер должен не только сформировать правительство, но и в течение месяца вынести на рассмотрение Национальной ассамблеи программу действий. Если большинство поддержит – он остается. Если нет – "гудбай". И Ле Пен пообещала, что на этот раз "гудбай" прозвучит мгновенно", – считает Веселовский.

По мнению дипломата, ситуация не такая однозначная. Зеленые могут поддержать нового премьера. Возможно, к нему присоединится и более трезвая часть левых – там тоже своя "солянка": есть радикалы, есть коммунисты, но есть и социалистическое крыло, ближе к центру. Вот именно на них, кажется, и рассчитывает Макрон: что ему удастся слепить вокруг нового правительства коалицию из наиболее прагматичных зеленых и социалистов. А с правой стороны есть правоцентристы – те, что не всегда поддерживают центристов Макрона, но могут согласиться с ним в критический момент. То есть фигура нового премьера имеет огромное значение. И здесь Макрон явно надеется на чудо.

"Если же не удастся, тогда начнется апелляционный процесс Марин Ле Пен. И если суд подтвердит ее приговор, то она окончательно лишится политических прав и, пусть даже условно, но сядет. Это ударит по ее имиджу и ее правой партии. Потому что Ле Пен – не просто политик, она талантливая демагогиня: приходит на митинг, реагирует на настроения, меняет риторику на лету, добавляет новые ассоциации, и публика ее "ест". Барделла же – лишь громкоговоритель. Это один из расчетов Макрона: снять со сцены Ле Пен, оставив Барделлу, – и вся партия потеряет треть харизмы", - говорит Андрей Веселовский.

Относительно фактора Украины, то учитывая, что власть ослаблена, это бьет по внешней политике Франции. Для нас это плохая новость, потому что страна – вместе с Британией – один из главных драйверов так называемой "коалиции желающих".

"Теперь же Париж будет отвлекаться на собственные проблемы. Посмотрите хотя бы на последнее собрание в Париже: на призыв Макрона приехало всего шесть лидеров! Не шестнадцать и не двадцать шесть. Это красноречивый сигнал: партнеры воспринимают Францию как слабое государство. Еще полгода назад, когда формировалось правительство Мерца, он приезжал в Париж, и Макрон демонстративно хлопал его по плечу – мол, "младший партнер". А теперь ситуация изменилась: Мерц – сильный лидер, символ европейского сопротивления России, а Макрон – бедный неудачник, который из последних сил пытается удержаться в кресле. Понятно, что это уменьшает его авторитет на международной арене. Потому что кто такой Макрон в восприятии мира? Президент, у которого нет правительства и чья легитимность постоянно оспаривается дома. К тому же во Франции все громче звучат требования досрочных президентских выборов. Аргумент прост: президент, не имеющий поддержки парламента, не имеет и доверия народа. Поэтому – должен уходить в отставку. Конечно, Макрон этого не сделает, но давление ощутимо", – считает Веселовский.

Дипломат уверен, что он не изменит позицию по Украине и России. Но его слово будет весить гораздо меньше. Для ЕС французские проблемы также серьезная проблема, ведь существуют правила, запрещающие членам Союза иметь чрезмерный дефицит бюджета. Франция эти правила нарушает, и это станет предметом критики в Европарламенте. Имидж Парижа будет падать дальше. А для США – это подарок: в Вашингтоне только и мечтают, как бы ослабить "фронду" Макрона. Это же единственный европейский лидер, который время от времени осмеливался открыто перечить Трампу, который такого не забывает.

Что касается победы Национального объединения на возможных досрочных выборах, то это будет правительство меньшинства, считает Андрей Веселовский. Левые никогда не поддержат, социалисты тоже, Макрон тем более. Следовательно, они соберут максимум 35% и вынуждены будут управлять страной в условиях постоянного кризиса. А дальше – жесткая встреча с реальностью: огромный дефицит бюджета, более 3,6 трлн долга, Минфин скажет им: "Хотите повысить социальные выплаты? Отлично. Но где деньги?" И тут начнется главный крах иллюзий.

"Представьте себе: ультраправые у власти. "Ну, управляйте теперь", – скажет Макрон. И это его тайное оружие: дать правым правительство, чтобы они сами обанкротились и потеряли рейтинг еще до президентских выборов 2027 года. И здесь важный момент: правые не смогут "сыграть" на карте Украины. Потому что французская помощь одна из самых маленьких среди крупных государств. Париж всегда давал много слов, но мало техники. Поэтому даже если новое правительство "урежет" поддержку, это не станет фатально для наших Вооруженных сил. Максимум – в риторике: вместо трех раз сказать "военная помощь" и дважды "мир", будут говорить наоборот. Но на деле – ничего не изменится. Франция не сможет вырваться из этого круга, потому что окажется в изоляции среди партнеров", – констатировал Андрей Веселовский.