Макрон назначил нового премьера Франции: что известно о нем и его отношении к Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Себастьена Лекорню, который ранее занимал должность министра обороны. Макрон поручил Лекорню провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства.

Видео дня

Об этом сообщила Le Monde. Издание ссылается на заявление Елисейского дворца, которое было объявлено через несколько часов после того, как предыдущий глава правительства, Франсуа Байру, подал в отставку.

"Президент поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте, с целью принятия бюджета страны и достижения договоренностей, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Только после этих обсуждений новый премьер-министр должен представить президенту состав своего кабинета.

Лекорню стал уже седьмым премьером Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году, и пятым за последние два года. Предыдущие руководители правительства лишились должности из-за провала попыток провести бюджеты, которые предусматривали жесткое сокращение дефицита, что является крупнейшим в еврозоне.

Как отметил Bloomberg, назначение Лекорню совпало с обострением политического кризиса. Оппозиция категорически отвергает продолжение курса Эммануэля Макрона и требует досрочных парламентских выборов.

В этих условиях для утверждения бюджета на 2026 год Себастьену Лекорню придется искать поддержку у как минимум части оппонентов или же попытаться провести бюджет без голосования, рискуя получить вотум недоверия.

Что известно о Себастьене Лекорню

До своего назначения премьером, Себастьен Лекорнюзанимал должность министра обороны с 2022 года. 39-летний политик вошел в историю как самый молодой министр обороны Франции.

Лекорню считается одним из самых надежных соратников Эммануэля Макрона. Он находится в его команде с 2017 года и не прерывал работы ни в одном составе кабмина.

Выходец из правоцентристских "Республиканцев", Себастьен Лекорню активно поддерживает внешнюю политику Макрона, включая резкое наращивание военного бюджета и поддержку Украины.

При этом Лекорню имеет хорошие личные контакты с лидером "Национального объединения" Марин Ле Пен, что может помочь ему в переговорах.

Отношение Себастьена Лекорню к Украине

Лекорню является главным инициатором плана масштабного усиления армии до 2030 года на фоне войны России против Украины.

Он поддерживает политику Макрона по помощи нашей стране. В июле этого года Лекорню сказал в интервью Valeurs actuelles:

"Я хочу подчеркнуть, что если мы не поможем Украине, чтобы защитить наши экономические интересы, мы будем самыми глупыми в Европе, если не позаботимся об этом".

Также Лекорню заявлял, что демилитаризация Украины является абсолютно недопустимой, поскольку украинцы должны иметь возможность обеспечивать собственную безопасность.

"Нашей абсолютной "красной линией" является демилитаризация Украины. Надо быть последовательным. Нельзя отказывать Украине во вступлении в НАТО и одновременно соглашаться на то, чтобы она осталась без армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечивать собственную безопасность", – подчеркнул Лекорню.

По его словам, "коалиция решительных" позволяет Украине задуматься над будущим форматом своей армии, а Франции – над возможностями для своей промышленности.

Лекорню отметил, что Киев не может всегда быть зависимым от Starlink или американских ракет Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 8 сентября, нижняя палата парламента Франции объявила вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. За соответствующее решение проголосовали 194 депутата из 364. Это первый случай в Пятой республике, когда премьер-министр провалил голосование за вотум доверия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!