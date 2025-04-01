'Это может быть в следующем месяце': Трамп назвал три страны, которые собирается посетить в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что, предположительно, в ближайшее время посетит три страны Ближнего Востока. Речь идет о Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Официальные визиты могут состояться в следующем месяце. Об этом 1 апреля сообщило CNN, цитируя американского лидера.

Республиканец сказал, что вместе с командой он собирается в Катар и еще в "несколько других стран". Также добавил, что "это может быть в следующем месяце" или, возможно, чуть позже.

"Вероятно, остановимся на ОАЭ и Катаре. И Саудовская Аравия, а потом мы также поедем в другие места, но на Ближнем Востоке их, кажется, три", – прокомментировал Трамп.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники тоже проинформировал, что свой первый зарубежный визит во время второго президентского срока Дональд Трамп совершит именно в Саудовскую Аравию. По мнению аналитиков, решение свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией республиканца и странами Персидского залива, особенно когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях. Также напомнили, что во время предыдущего президентства свою первую заграничную поездку Трамп тоже совершил в эту страну.

"Поездка происходит в тот момент, когда администрация Трампа пытается возобновить перемирие в Газе и заставить ХАМАС освободить новых заложников... Одной из дат, которая обсуждалась для визита, было 28 апреля, но его отложили. Пока планируется, что Трамп поедет в Саудовскую Аравию в середине мая", – говорилось в публикации.

По словам источников, потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между высокопоставленными чиновниками США и их саудовскими коллегами, в частности в кулуарах переговоров о войне в Украине, которые проходили в Эр-Рияде. Представитель Белого дома сказал СМИ, что диалог сторон будет посвящен обсуждению иностранных инвестиций, укреплению отношений со странами Персидского залива и прекращению конфликта на Ближнем Востоке".

Сам Трамп ранее говорил, что посетит Саудовскую Аравию после того, как она согласится "потратить $1 триллион инвестиций" в американские компании в течение четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе и Азии готовятся к введению Трампом новых пошлин, о которых он должен объявить 2 апреля. Президент США дал понять, что намерен применить таможенные тарифы "доллар за доллар" на импортные товары из стран, имеющих собственные пошлины на американскую продукцию.

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