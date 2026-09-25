"Если не будет интернета": премьер Литвы призвал банки подготовиться к работе в условиях мобилизации

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал коммерческие банки обеспечить бесперебойную работу платежных систем в случае введения режима национальной мобилизации. В частности, речь идет о возможности оплачивать необходимые товары, прежде всего лекарства и топливо, даже в случае потери магазинами связи с банковскими системами.

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Об этом сообщило LRT со ссылкой на правительственную пресс-службу Литвы. Во время встречи с представителями Ассоциации банков Литвы и председателем правления Банка Литвы Гедиминасом Шимкусом премьер подчеркнул необходимость заранее подготовить внутренние платежи к работе в условиях мобилизации.

Банковские карты будут работать даже без интернета

По словам Синкявичюса, правительство должно совместно с банками и торговыми сетями обеспечить возможность приобретать товары первой необходимости даже в случае перебоев со связью. Прежде всего это касается лекарств и топлива.

Президент Ассоциации банков Литвы Эйвиле Чипкуте заявила, что банковский сектор уже готов к работе в чрезвычайных ситуациях, в частности при отсутствии интернета или электроэнергии. По её словам, крупнейшие банки уже заключили соответствующие соглашения с Банком Литвы и адаптировали свои системы для работы в автономном режиме.

"Если не будет интернета, карточные платежи всё равно будут возможны, и все карты к этому адаптированы", — сказала Чипкуте.

Отдельно власти планируют обеспечить доступ населения к наличным деньгам во время кризисов. Согласно действующим планам мобилизации, отдельные банкоматы будут иметь гарантированное электроснабжение и регулярно пополняться наличными.

В Литве уже создают систему платежей без связи

Литва также разрабатывает специальную систему карточных платежей на случай потери интернет-соединения во время мобилизации. В июне Сейм принял поправки к закону о платежах, которые позволяют покупать продукты, средства гигиены, лекарства и топливо даже при перебоях в работе систем связи.

Для таких операций будут использоваться специально настроенные карты и платежные терминалы. На обычных банковских картах будут установлены лимиты расходов, поэтому гражданам не нужно будет получать новые карты — банки внесут соответствующие ограничения на уже имеющиеся.

Борьба с цифровым мошенничеством

В ходе встречи Синкявичюс также заявил о готовности правительства совместно с банками работать над повышением финансовой грамотности населения, в частности в вопросах сбережений и инвестирования.

Кроме того, стороны обсудили доступность банковских услуг в регионах и будущую национальную стратегию борьбы с цифровым мошенничеством.

В рамках этой стратегии Центр передового опыта в сфере борьбы с отмыванием денег разрабатывает платформу для обмена информацией между платежными учреждениями. Ассоциация банков Литвы ранее заявляла, что реализацией этой платформы должно заниматься государство.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва планирует усилить защиту ключевой подстанции "Гизай" вблизи Калининградской области России. В частности, планируется построить ограждение и бетонные конструкции, которые выдержали бы удары дронов.

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