Если мы проиграем промежуточные выборы в Конгресс, это будет фактически конец президентства Трампа, – спикер Джонсон

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказался по поводу промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года. Он заявил, что поражение республиканцев будет означать конец президентства Дональда Трампа.

Такое мнение Джонсон высказал после речи Трампа. Американский лидер выступал с ежегодным обращением к нации.

"Если мы проиграем промежуточные выборы – не дай Бог, если мы потеряем большинство в Палате представителей – это будет фактически конец президентства Трампа", – сказал Джонсон.

Что известно о промежуточных выборах

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки – это всеобщие выборы, которые проводятся примерно посередине срока полномочий президента США. К должностям, которые переизбираются на этих выборах, относятся все 435 мест в Палате представителей США (где срок полномочий составляет два года) и 33 или 34 места из 100 Сената США.

Кроме того, в 34 из 50 штатов США губернаторы избираются на четырехлетние сроки во время промежуточных выборов, а в Нью-Гемпшире и в Вермонте губернаторы избираются на два года и во время промежуточных выборов, и во время выборов президента США. Таким образом, 36 губернаторов штатов, а также три губернатора территорий, избираются во время промежуточных выборов.

Ожидается, что эти выборы станут очень непростым испытанием для Дональда Трампа – и потому, что его рейтинги падают, и потому, что исторически американцы на промежуточных выборах предпочитают дать шанс оппозиции.

Потеря большинства в Палате представителей будет означать для действующего президента потерю возможности влияния на бюджетные и финансовые вопросы внутренней политики. Тогда как потенциальная потеря Сената полностью заберет у Трампа возможность назначать своих людей на топ-должности и продвигать любые существенные инициативы в международной политике.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп все чаще обсуждает с советниками и доверенными лицами то, кто станет его преемником на посту главы государства. Кандидатур пока две: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

