Эрдоган выигрывает у Путина сирийскую партию. Прокси Турции громят ставленников российского режима в Алеппо – город, где останется навсегда немало российских наемников.

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Для Украины это означает две новости. Плохая новость в том, что Путин будет еще больше усиливать обстрелы Украины – только таким образом он может забить медийный шум от сирийского позора.

Хорошая новость в том, что поражение Асада обнаружило слабость российского режима. Куда там Путину соревноваться с США или Китаем, если удержать марионеточный режим в Сирии для него проблема!