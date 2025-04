'Экзистенциальная' угроза: в США хотят запретить искусственные красители в продуктах

Соединенные Штаты Америки хотят запретить искусственные красители в пищевых продуктах и лекарствах до конца 2026 года. С такой инициативой выступает Министерство здравоохранения страны, в том числе новый глава ведомства Роберт Кеннеди-младший. Именно он назвал проблему синтетических красителей и добавок "экзистенциальной угрозой".

Об этом пишет Reuters. Отмечается также, что FDA-комиссар Марти Макари заявил, что в течение последнего полувека американцы все больше подвергаются влиянию "токсичной среды синтетических химикатов".

В сообщении отмечается, что акцент будет сделан на безопасной пище, чистой воде и устранении токсинов из окружающей среды. План предусматривает постепенный отказ от восьми искусственных красителей, таких как FD&C Red No. 40, Yellow No. 5 и Blue No. 1, которые используются в широком спектре продуктов – от конфет и завтраков до йогуртов и медикаментов.

Кроме того, FDA планирует в ближайшее время одобрить четыре новых натуральных красителя, таких как экстракт бабочки гороха и сок свеклы. Там добавляют, что это ускорит переход к природным альтернативам.

"Сотрудничество с пищевой промышленностью будет добровольным, но в случае необходимости FDA готово применить все доступные инструменты для обеспечения исполнения", – добавляет Макари.

В ведомстве также отмечают, что исследования указывают на возможную связь между такими красителями и проблемами со здоровьем, в частности СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), ожирением, диабетом, раком и желудочно-кишечными расстройствами.

Что это за инициатива

Новый министр продвигает программу "Сделаем Америку здоровой снова" (Make America Healthy Again). Она также получила поддержку на уровне штатов. В частности, Западная Вирджиния уже ввела запрет на семь синтетических красителей в школьных обедах, а подобные законопроекты рассматриваются еще в 26 других штатах.

Однако представители пищевой промышленности, в частности, Международная ассоциация производителей красителей, утверждают, что эти красители безопасны, ссылаясь на предварительные проверки FDA и международных органов.

