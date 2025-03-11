Экс-президент Филиппин был арестован в аэропорту по ордеру МУС: появились подробности

Прокуратура Филиппин 11 марта задержала бывшего президента Родриго Дутерте после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест в связи с так называемой войной с наркотиками. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности из-за массовых внесудебных казней, совершенных во время инициированной им кампании по борьбе с наркоторговцами.

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79-летний политик был взят под стражу в главном аэропорту филиппинской столицы Манилы после его возвращения из Гонконга. Об этом сообщает BBC.

"Рано утром Интерпол Манилы получил официальную копию ордера на арест от МУС. Пока он находится под стражей власти", – также подтвердили в офисе действующего президента страны Фердинанда Маркоса.

Там отметили, что состояние экс-лидера удовлетворительное, его осмотрели государственные врачи. Как сообщают СМИ, после ареста он подверг сомнению основания ордера МУС, спросив: "Какое преступление я совершил?"

Отметим, что до избрания президентом Родриго Дутерте трижды, а всего около 20 лет, был мэром города Давао – мегаполиса с населением 1,5 млн человек на южном острове Минданао. Он завоевал национальную репутацию своим нелепым подходом к борьбе с преступностью.

Политик выступал за жесткий подход к наркоторговцам и вместе с созданными им отрядами добровольцев жестоко расправлялся с теми, кого считал причастным к торговле наркотиками, казня без всякого суда под предлогом того, что во время задержания те сопротивлялись.

По данным CNN, филиппинская полиция сообщила, что во время таких операций по борьбе с наркоторговцами в стране было убито 6200 подозреваемых. Однако активисты говорят, что реальные потери от репрессий гораздо больше и насчитывают тысячи наркозависимых молодых людей из бедных городков-трущоб, застреленных во время кампании против дилеров, которые официально считаются погибшими при неустановленных обстоятельствах.

Правоохранители отрицают свою причастность к этим убийствам и отвергают обвинения правозащитных групп относительно систематических казней и сокрытия преступлений.

Во время президентской кампании 2016 года Дутерте утверждал, что резко снизил ранее высокий уровень преступности в Давао и "сможет навести порядок в стране". В своей последней предвыборной речи перед днем голосования он призвал толпу "забыть законы о правах человека".

"Если я доберусь до президентского дворца, я сделаю то же, что делал как мэр. Вы, распространители наркотиков, грабители и праздные правоохранители, вам лучше уйти. Потому что, будучи мэром, я бы вас убил", – грозился Дутерте.

Политические аналитики отмечают, что в значительной степени именно благодаря такой риторике он победил на выборах и с 2016-го по 2022 год был президентом Филиппин.

Однако совершенные под его руководством кровопролития в стране не остались незамеченными. Обе палаты филиппинского парламента и МУС провели свои расследования, в рамках которых была доказана ответственность бывшего президента за массовые внесудебные убийства.

Дутерте вывел Филиппины из МУС в 2019 году, однако, согласно механизму выхода, суд все равно сохраняет юрисдикцию над расследованием преступлений, совершенных во время членства страны – в этом случае между 2016 и 2019 годами.

Ранее правительство действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего, избранное в 2022 году, подтвердило, что Дутерте могут задержать по ордеру МУС и предать суду.

Сам Дутерте продолжает убеждать, что не совершал никаких преступлений, а "делал так, чтобы в жизни филиппинцев было больше тишины и покоя". Его адвокаты называют арест незаконным, считая, что у МУС нет полномочий выдавать ордер на задержание экс-президента, поскольку страна больше не является членом этого суда.

Как сообщал OBOZ.UA, уходя с поста президента, Родриго Дутерте подверг резкой критике кремлевского диктатора Владимира Путина за убийства мирных жителей Украины. Он оправдывался на его фоне, заявляя, что "убивает преступников, а не детей".

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