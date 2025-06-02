'Трагическая случайность': в Таиланде погибла украинская акробатка и племянница основателя цирка 'Кобзов'

В Таиланде произошло трагическое событие: на Пхукете в результате несчастного случая погибла украинская артистка Вероника Кобзова – племянница Николая Кобзова, основателя одного из самых известных в Украине цирковых проектов. Девушке было 28 лет.

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О смерти племянницы Николай Кобзов сообщил на своей странице в Facebook. По предварительной информации, артистка сорвалась с высоты во время отдыха.

"Сегодня по трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Она оборвалась с 15-метровой высоты. Молодая, красивая, успешная, и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей", – написал бизнесмен.

Согласно сообщениям местного медиа, трагедия произошла рано утром 31 мая в районе Чалонг на острове Пхукет. По словам полиции, Кобзова находилась на крыше трехэтажной виллы вместе с друзьями и своим парнем. Во время прогулки вблизи бассейна, расположенного на крыше, она оступилась и упала с высоты примерно 15 метров в узкий переулок рядом со зданием.

Свидетелями происшествия стали ее подруги – украинка Карина Землянкина и тайка Месинья Кунасангкам. Женщины мгновенно вызвали скорую помощь, и Веронику срочно доставили в больницу в Чалонзе. Однако спасти ее не удалось – врачи констатировали смерть уже в медицинском учреждении. По данным полиции, причиной гибели стала тяжелая черепно-мозговая травма. Другие повреждения также свидетельствуют о падении с большой высоты.

Тайская полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, однако расследование продолжается. Судмедэксперты обещают провести полный анализ обстоятельств трагедии. Украинское посольство в Таиланде уже уведомлено об инциденте.

Вероника Кобзова с детства была связана с цирковым искусством. Свою карьеру она начала в цирке "Кобзов", созданном ее дядей, в возрасте 12 лет. Впоследствии артистка выступала в ведущих международных коллективах, в частности в легендарном Cirque du Soleil (Канада) и немецком Circus Roncalli. Ее специализация – воздушная акробатика – требовала высокой физической подготовки и большого мужества. Вероника неоднократно демонстрировала трюки на большой высоте без страховки, поражая зрителей в разных странах мира.

Помимо работы в цирке, она активно развивалась в сфере фитнеса и духовных практик. Последние три года Кобзова жила в Таиланде, где преподавала йогу, стретчинг и давала DJ-сеты. Она имела опыт выступлений в Китае и других странах Азии, где участвовала в цирковых шоу и культурных проектах.

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