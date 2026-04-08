Документы отличаются: медиа нашли важный пункт, который Иран не включил в англоязычную версию своего плана о прекращении огня

Иран включил в фарси-версию (персидскоязычная версия) своего плана прекращения огня пункт о "принятии обогащения" для своей ядерной программы, при этом в англоязычном варианте документа этой фразы нет. На это несоответствие обратили внимание медиа после анализа текста плана.

Об этом пишет Associated Press. Журналисты отметили, что иранские дипломаты распространяли среди журналистов англоязычную версию документа, в которой отсутствует упоминание о "acceptance of enrichment" – то есть принятие права Ирана на обогащение урана.

По данным агентства, в фарси-версии 10-пунктного плана прекращения огня прямо содержится формулировка о "принятии обогащения" для иранской ядерной программы. Зато в англоязычных вариантах, которые получили журналисты от дипломатов Тегерана, эта фраза не упоминалась. Причины такого расхождения пока остаются необъяснимыми.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал свою позицию, подчеркивая, что полное прекращение иранской ядерной программы является одним из ключевых пунктов прекращения войны.

После обнародования Тегераном своего плана из десяти пунктов американский лидер назвал его "мошенническим", однако подробно не объяснил свою оценку.

В миссии Ирана при ООН отказались комментировать разногласия между английской и фарси-версиями плана прекращения огня. В то же время медиа обращают внимание, что разница в формулировках может иметь важное значение для международных переговоров по иранской ядерной программе и возможного урегулирования конфликта.

Напомним, в среду, 8 апреля, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Пит Хегсет заявил о "решительной военной победе" над Ираном. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп, в отличие от предшественников, действовал решительно и вошел в историю благодаря ряду военных решений и операций, направленных против Тегерана.

