Для Украины северокорейские пленные не являются 'разменной монетой' в вопросе переговоров, – посол Пономаренко

Украина не рассматривает захваченных в плен северокорейских солдат как "предмет торга". Это вопрос, который следует решать "в строгом соответствии с международным правом и гуманитарными принципами".

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Об этом в интервью новостному агентству Yonhap заявил украинский посол в Южной Корее Дмитрий Пономаренко. Силы обороны захватили двух военнослужащих из КНДР в Курской области России в январе 2025 года. Один из них в интервью СМИ выразил намерение переехать в Южную Корею (страна заявляла, что готова предоставить военным защиту и помощь, если они захотят, поскольку по Конституции они являются ее гражданами).

С тех пор появились предположения, что Киев может использовать этих пленных в качестве разменной монеты для Сеула, чтобы получить южнокорейскую военную помощь.

Некоторые эксперты также предполагали, что солдаты из КНДР могут использоваться как рычаг давления в продолжающихся переговорах, координированных Соединенными Штатами.

"Любое решение относительно будущего солдат будет приниматься с соблюдением норм международного права, прав личности и путем диалога между заинтересованными сторонами. Мы ответственно относимся ко всем официальным обращениям и сигналам корейской стороны относительно судьбы пленных северокорейских военнослужащих", – заверил Пономаренко.

Он добавил, что Северная Корея, отправив своих армейцев на Курщину, скорее всего, потребовала от РФ то, что ей нужно, например, передовые военные технологии или другую стратегическую поддержку.

Поэтому Южная Корея должна осознавать долгосрочные последствия участия КНДР в российско-украинской войне.

"Южнокорейские лидеры не должны забывать, что Пхеньян также использует украинскую территорию в качестве полигона для испытаний своего оружия, которое может быть использовано в будущем возможном противостоянии на Корейском полуострове", – предупредил посол.

"В этой связи я думаю, что у Республики Корея нет причин колебаться в развитии полномасштабного военно-технического сотрудничества с Украиной. Это вопрос интереса как Киева, так и Сеула", – добавил он.

С начала войны Южная Корея оказывала Украине только нелетальную и гуманитарную помощь.

Пономаренко призвал усилить давление на Москву и Пхеньян, чтобы они прекратили сотрудничество, которое создает серьезную угрозу безопасности во всем мире.

"Участие Северной Кореи в войне укрепляет ее военный потенциал, давая ее войскам боевой опыт, позволяя Пхеньяну испытывать и совершенствовать свои ракетные технологии на поле боя. Такое развитие событий вызывает глубокую обеспокоенность не только для Украины и Европы, но и для региона Восточной Азии", – заявил посол.

Как ранее писал OBOZ.UA, в феврале Южная Корея частично ослабила санкции против Российской Федерации, введенные из-за ее агрессии против Украины. Сеул отменил ограничения на поставку в страну-агрессор медицинского оборудования.

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