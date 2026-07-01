Девушка собрала 10 тонн устричных раковин из ресторанов с необычной целью: в чём суть

Морской учёный из США Кейша Кенни вместе со своей командой уже собрала более 10 тонн использованных ракушек устриц из местных ресторанов и рыбных рынков. После очистки и обеззараживания их используют для восстановления устричных рифов, которые считаются одними из важнейших природных элементов морских экосистем.

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Экологический проект реализует организация Orange County Coastkeeper в Южной Калифорнии. Об этом сообщает издание People.

Кейша Кенни работает директором по восстановлению морской среды в Orange County Coastkeeper. Вместе с коллегами она сотрудничает с 15 местными ресторанами и рыбными рынками, которые передают использованные устричные ракушки вместо того, чтобы отправлять их на свалку.

После сбора ракушки доставляют на специальные площадки, где их очищают, сортируют и оставляют под открытым солнцем. Такая обработка помогает уничтожить бактерии и другие потенциально опасные микроорганизмы, после чего материал можно безопасно использовать для создания новых рифов.

Несколько лет назад проект начинался всего с трёх контейнеров, однако со временем масштабы работы значительно выросли. Сегодня общий вес собранных ракушек превышает 10 тонн.

Устричные рифы выполняют сразу несколько важных функций. Они естественным образом фильтруют воду, уменьшают разрушение береговой линии во время штормов и создают среду обитания для многих видов рыб, моллюсков и других морских организмов.

В мире уже утрачено около 85 % естественных устричных рифов, поэтому проекты по их восстановлению приобретают всё большее значение для сохранения морских экосистем.

Помимо научной работы, Кейша Кенни активно рассказывает о своей деятельности в TikTok. Видео, на которых показан процесс сбора и подготовки ракушек к повторному использованию, набирают миллионы просмотров. Такое внимание помогает привлечь интерес людей к проблемам океана и важности природоохранных инициатив.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что коралловый риф — один из основных морских биомов. Хотя это сравнительно небольшой биом, однако около 25% морских видов обитают в коралловых рифах. Кроме того, они защищают береговую линию от эрозии.

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