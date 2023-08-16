Сегодня по всей Польше прошли торжества, которые называются "День Войска Польского". Как пишет пресса, Польша еще никогда не видела такого мощного военного парада, как в этот раз, а первые лица Польши выступили с речами, которые сводятся к одному. Польша больше никогда не окажется застигнутой врасплох и не готовой к отражению любой агрессии.

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История научила поляков не смотреть в глаза прутина, чтобы найти там мир и не пускать слюни в стиле "браццких народов", но реально смотреть на то, какой свихнувшийся сосед у них находится под боком. И в самом деле, Польша пережила несколько волн оккупации, со стороны Московии, как бы та ни называлась за 200 с лишним лет, чтобы наконец-то сделать нужные выводы.

То, что сегодня было продемонстрировано во время парада и что поляки наблюдали в последние 10 дней во время мощной переброски войск к восточным границам – только начало возрождения армии через ее тотальную модернизацию. И как сказал президент Польши Анджей Дуда: "Цель великой модернизации Войска Польского состоит в том, чтобы вооружить польскую армию и создать такую систему обороны, чтобы никто никогда не посмел напасть на нас, чтобы польскому солдату не пришлось сражаться". И под каждым его словом можно смело подписаться. Скажем так, это прямо противоположно тому, что стала делать зелень, прийдя во власть – отводить войска, разминировать оборонные рубежи, расформировывать бригады и останавливать контракты на перевооружение войск.

Именно этот праздник Войска Польского, имеет глубокий символизм, который прямо противоположен совку и нынешней помойной федерации, которая празднует свой день армии 23 февраля. Мы не раз писали о том, что в этот февральский день 1918 "красная гвардия" потерпела свое первое и абсолютно сокрушительное поражение от небольшого экспедиционного корпуса немецкой армии. Бегство было тотальным и позорным. Об этом мы писали несколько раз и достаточно подробно, а здесь просто напомним о том, что один из немецких офицеров написал домой, что главная сложность этого похода состоит в том, что не удается не то, что вступить с противником в огневой контакт, но просто увидеть его живьем. И это не удивительно, красные драпали просто услышав о приближении немцев. И вот этот день красные сделали днем армии.

Поляки же сделали днем армии 15 августа, поскольку в этот день 1920 года, они полностью и безоговорочно разгромили красную армию, которая осуществляла "Варшавский поход". Командовал войсками известный деятель Тухачевский и между прочим, в его распоряжении была знаменитая и легендарная 1-я конная армия Буденного. А комиссаром у Тухачевского был еще мало кому известный тогда партийный назначенец Иосиф Джугашвили-Сталин. И чтобы ни у кого не было сомнений, имеется документально зафиксированная цель "Варшавского похода".

Это следует из переписки Тухачевского с Лениным и Сталина с Лениным. Тухачевский полагал, что Польшу удастся разгромить за три дня и "через ее труп", одной группировкой двинуться через Чехословакию, Венгрию и Австрию на Италию, где их ждали итальянские коммунисты, а второй – на Берлин, где ждали немецкие коммунисты. Собственно говоря, Польша должна была стать даже не местом сражения, а пунктом сосредоточения войск красной армии для указанных выше дальнейших действий.

Но красные армейцы не смогли одолеть польскую армию, которая под руководством Юзефа Пилсудского не просто остановила врага, но полностью разгромила противника вместе с Тухачевским, Буденным, его первой армией и конями. Все, включая товарища Сталина, показали настолько интенсивный бег с препятствиями, что наверняка были достойны почетной грамоты за сдачу норм ГТО. И вот 15 августа польская армия как раз и завершила разгром большевиков. Эта славная победа и легла в основу этого праздника. Как говорится – почувствуй разницу!