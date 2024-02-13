Блог | Что на самом деле происходит в США с помощью Украины? Последние новости
Сенатор от республиканцев Рэнд Пол заявил, что голосование за помощь Украине является ловушкой для Трампа в случае его избрания Президентом в ноябре.
Дело в том, что пакет помощи рассчитан до сентября 2025 года, а в случае избрания Трамп обещает закончить войну в Украине за 24 часа. Любые изменения в утвержденный пакет помощи со стороны Белого дома могут привести к импичменту. Республиканцы разделяют такое мнение сенатора Пола и вообще призывают Конгресс воздержаться от принятия любых долгосрочных финансовых программ, особенно зарубежных. К сожалению, Украина является заложником ожесточенной внутриполитической борьбы в Штатах.
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