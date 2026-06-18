Что делать в случае обнаружения дронов: США обнародовали рекомендации для своих граждан в РФ

Соединенные Штаты впервые опубликовали рекомендации для своих граждан, находящихся на территории России, о том, как действовать в случае обнаружения беспилотников. Предупреждение было обнародовано 18 июня в связи со случаями атак и взрывов дронов как вблизи границы с Украиной, так и в ряде крупных российских городов.

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Инструкции размещены в официальном сообщении посольства США в Москве. В нем указано, что гражданам рекомендуется немедленно отойти на безопасное расстояние в случае обнаружения БПЛА и, при необходимости, найти укрытие.

В сообщении подчеркивается: "Не приближайтесь, не прикасайтесь и не фотографируйте беспилотники, их обломки или предметы, сброшенные с них".

Безопасность во время атак

Американское дипломатическое представительство обратило внимание на то, что атаки и взрывы беспилотников уже фиксировались не только у украинской границы, но и в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется выполнять указания местных властей и направляться в укрытие.

Отдельно указано, что российское законодательство запрещает распространение или публикацию фотографий и видео последствий атак дронов, а также самих беспилотников или их частей. За нарушение этого требования могут предусмотрены штрафы или лишение свободы.

Перечень рекомендаций

В сообщении посольства приведены несколько основных советов для граждан США. В частности, им рекомендуют не фотографировать и не снимать на видео беспилотники или места ударов, соблюдать требования российского законодательства и указания правоохранительных органов в случае атак или обнаружения дронов.

Также американцам советуют следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program для получения обновлений по вопросам безопасности.

В том же сообщении гражданам США в очередной раз напомнили о действующей рекомендации Государственного департамента не ездить в Россию. Для страны продолжает действовать четвертый, самый высокий уровень предупреждения об опасности поездок.

Напомним, жительница Москвы эмоционально отреагировала на последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод. Россиянка пожаловалась на обломки и густой дым над городом. Также она добавила, что из-за обстрела люди могут не попасть на работу или учебу.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под удар попал железнодорожный мост на участке железной дороги Джанкой– – –Керчь. На объекте вспыхнул пожар, движение поездов может быть полностью парализовано.

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