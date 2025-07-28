После инцидента с дроном Литва усилит границу от угроз с воздуха: какие меры будут приняты
После того как в Литву из Беларуси второй раз за месяц залетел беспилотник, на границе страны решили разместить дополнительные силы ПВО. Также планируется внедрение акустической системы обнаружения дронов по всей линии границы.
Об этом в понедельник, июля, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в Клайпеде. Ее слова приводит литовский государственный вещатель LRT.
На видео: дрон в Вильнюсе, снятый очевидцами 28 июля
Литва усилит охрану границы
По словам Шакалене, после инцидента с залетом дрона в Литву Вильнюсс намерен привлечь дополнительные силы для охраны границы.
"Мы предпримем дополнительные меры, чтобы обеспечить более эффективное наблюдение за границей, сотрудничая с МВД, для этого будут привлечены дополнительные силы армии", – сказала она.
Главнокомандующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в совю очередь сообщил, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные силы ПВО.
"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай – именно в этом районе мы и усилимся", – сказал Вайкшнорас.
По его словам, также будет углублено координирование действий с Службой охраны государственной границы, без возможностей которой "сложно что-либо идентифицировать".
Также правительство будет стремиться ускорить закупки, связанные с обнаружением БПЛА.
Речь, в частности, идет о радарах ближнего действия, которые собирались закупить позже.
Литва воспользуется опытом Украины
Быстро купить это оборудование не получится, заявил генерал, так как большая его часть направляется в Украину, кроме того, технологии постоянно меняются.
Вайкшнорас добавил, что на границе с Беларусью как можно скорее должна быть внедрена акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress, "что действительно реалистично".
"Это система микрофонов, которые по акустическим сигналам распознают объекты – такую используют украинцы. Мы собираемся внедрить ее по всей приграничной территории", – сказал он.
По словам главнокомандующего, это позволит вовремя определять, какие летающие объекты движутся, отличая от дронов парапланы, воздушные шары и небольшие самолеты.
Что предшествовало
Как сообщал OBOZ.UA, около семи утра 28 июля из Беларуси в Литву залетел беспилотник. Жители Вильнюса получили предупреждение об угрозе. Пролет дрона попал на видео очевидцев.
Это был уже второй подобный инцидент с начала месяца. 10 июля в Литве заявили, что на территории страны упал объект, похожий на БПЛА. Он залетел из Беларуси. ВВС страны переводили истребители НАТО в боевой режим.
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