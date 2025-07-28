После инцидента с дроном Литва усилит границу от угроз с воздуха: какие меры будут приняты

После того как в Литву из Беларуси второй раз за месяц залетел беспилотник, на границе страны решили разместить дополнительные силы ПВО. Также планируется внедрение акустической системы обнаружения дронов по всей линии границы.

Видео дня

Об этом в понедельник, июля, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в Клайпеде. Ее слова приводит литовский государственный вещатель LRT.

На видео: дрон в Вильнюсе, снятый очевидцами 28 июля

Литва усилит охрану границы

По словам Шакалене, после инцидента с залетом дрона в Литву Вильнюсс намерен привлечь дополнительные силы для охраны границы.

"Мы предпримем дополнительные меры, чтобы обеспечить более эффективное наблюдение за границей, сотрудничая с МВД, для этого будут привлечены дополнительные силы армии", – сказала она.

Главнокомандующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас в совю очередь сообщил, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные силы ПВО.

"На сегодняшний день есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай – именно в этом районе мы и усилимся", – сказал Вайкшнорас.

По его словам, также будет углублено координирование действий с Службой охраны государственной границы, без возможностей которой "сложно что-либо идентифицировать".

Также правительство будет стремиться ускорить закупки, связанные с обнаружением БПЛА.

Речь, в частности, идет о радарах ближнего действия, которые собирались закупить позже.

Литва воспользуется опытом Украины

Быстро купить это оборудование не получится, заявил генерал, так как большая его часть направляется в Украину, кроме того, технологии постоянно меняются.

Вайкшнорас добавил, что на границе с Беларусью как можно скорее должна быть внедрена акустическая система обнаружения дронов Sky Fortress, "что действительно реалистично".

"Это система микрофонов, которые по акустическим сигналам распознают объекты – такую используют украинцы. Мы собираемся внедрить ее по всей приграничной территории", – сказал он.

По словам главнокомандующего, это позволит вовремя определять, какие летающие объекты движутся, отличая от дронов парапланы, воздушные шары и небольшие самолеты.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, около семи утра 28 июля из Беларуси в Литву залетел беспилотник. Жители Вильнюса получили предупреждение об угрозе. Пролет дрона попал на видео очевидцев.

Это был уже второй подобный инцидент с начала месяца. 10 июля в Литве заявили, что на территории страны упал объект, похожий на БПЛА. Он залетел из Беларуси. ВВС страны переводили истребители НАТО в боевой режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!