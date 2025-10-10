Бундесвер закажет более 600 комплексов Skyranger за 9 млрд евро для борьбы с дронами: в чем преимущество систем

Германия готовится к масштабному обновлению системы противодействия беспилотникам. Бундесвер планирует закупить более 600 комплексов Skyranger на сумму более 9 миллиардов евро.

Как сообщает издание Handelsblatt, поставки запланированы на 2030 год. По информации источников, первые контракты уже заключены, а министр обороны Германии Борис Писториус ранее объявил о закупке нескольких сотен таких систем в ближайшие месяцы.

Параллельно с модернизацией собственных сил, Германия передает часть новейших систем Украине. Киев получит первые Skyranger еще до того, как они официально станут на вооружение Бундесвера – второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины.

Несмотря на технологический прогресс, проблема безопасности остается острой. По словам эксперта по дронам Филиппа Бонне, пока "ни один немецкий аэропорт не защищен от беспилотников".

Что предшествовало

1 октября на севере Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, которая граничит с Данией, зафиксирован ряд случаев появления беспилотников, которые целенаправленно осуществляли облеты объектов критической инфраструктуры. Немецкие правоохранительные органы расследуют инцидент с появлением этих дронов.

Вечером 3 октября международный аэропорт Мюнхена временно прекратил работу из-за сообщения о возможном появлении беспилотников в воздушном пространстве. Врезультате было отменено 17 рейсов, которыми должны были воспользоваться около трех тысяч пассажиров, а еще столько же самолетов перенаправили в другие аэропорты.

На следующий день работа аэропорта снова была остановлена после очередного неподтвержденного сигнала о дронах. Из-за этого около 6,5 тысяч пассажиров остались заблокированными в терминале. 4 октября утренние вылеты также задержали – администрация сообщила, что ограничения связаны с мерами безопасности и возможными повторными обнаружениями беспилотников. Пассажиров предупредили о возможных дальнейших сбоях в расписании в течение дня.

Что известно о Skyranger 30

Боевая роль Skyranger – обеспечить мобильную защиту от воздушных целей на ближних дистанциях. Может применяться для защиты пехоты или стационарных объектов.

Систему разработала компания Rheinmetall Air Defence AG и впервые представила в марте 2023 года.

Skyranger имеет скорость выстрелов – 1200 в минуту, дальность около трех километров, в боекомплекте 252 снаряда. Может обнаруживать цели на расстоянии 20 км, для этого использует радар и оптико-лазерный целеуказатель.

Напомним, Германия позволит полиции сбивать несанкционированные дроны, подобные тем, которые нарушили работу аэропортов по всей Европе, и которые некоторые европейские лидеры объясняют гибридной войной, которую ведет страна-агрессор Россия. Полицейских уполномочат использовать самые современные технические меры против угроз, возникающих со стороны дронов, например, электромагнитные импульсы, глушение, помехи GPS, а также физические средства.

Также ранее стало известно, что Германия хочет стать ведущим производителем дронов. Чтобы этого достичь, планируют мобилизовать все доступные ресурсы, в частности через новые альянсы между промышленностью, малыми и средними предприятиями, стартапами и исследованиями.

