'Угрожают нашей безопасности': в Германии разрешат полиции сбивать несанкционированные дроны

Германия позволит полиции сбивать несанкционированные дроны, подобные тем, которые нарушили работу аэропортов по всей Европе, и которые некоторые европейские лидеры объясняют гибридной войной, которую ведет страна-агрессор Россия. Полицейских уполномочат использовать самые современные технические меры против угроз, возникающих со стороны дронов, например, электромагнитные импульсы, глушение, помехи GPS, а также физические средства.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта.

Детали

В среду, 8 октября, кабинет министров ФРГ согласовал новый закон, который прямо уполномочивает полицию сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Германии, включая их сбивание в случаях острой угрозы или серьезного вреда.

Другие методы, доступные для сбивания дронов, включают использование лазеров или глушение сигналов для разрыва каналов управления и навигации.

"Инциденты с дронами угрожают нашей безопасности. Мы этого не допустим. Мы усиливаем полномочия Федеральной полиции, чтобы в будущем дроны можно было быстрее выявлять и противодействовать им", – сказал канцлер Фридрих Мерц.

Новый закон был принят после того, как 3 октября в аэропорту Мюнхена, втором по величине в Германии, был изменен маршрут или отменены десятки рейсов из-за фиксации неизвестного дрона в воздушном пространстве. В результате чего более 10 000 пассажиров застряли в аэропорту.

Мерц заявил, что, по его мнению, за запуском многих дронов, которые пролетали над Германией на прошлых выходных, стоит Россия. Он отметил, что ни один из этих БПЛА не был оснащен взрывчаткой, а скорее совершал разведывательные полеты.

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что в федеральной полиции будет создано специальное подразделение для борьбы с дронами, а исследователи проведут консультации с Израилем и Украиной, поскольку они более продвинуты в технологии беспилотников.

Немецкая полиция будет отвечать за дроны, которые летают на низкой высоте – примерно на уровне деревьев. А другие беспилотники будет обезвреживать армия, отметил Добриндт.

Дроны над Германией

Вечером пятницы, 3 октября, международный аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за предупреждения о возможном появлении дронов.

В результате были отменены 17 рейсов, на которые зарегистрировались почти 3 тыс. пассажиров, еще почти столько же самолетов, которые должны были приземлиться в Мюнхене, перенаправили в другие аэропорты.

На следующий день в аэропорту Мюнхена полностью останавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки деятельности аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников". В связи с этим в аэропорту застряло около 6500 пассажиров.

Начало полетов 4 октября также было отложено. В аэропорту заявили, что такие меры "связаны с обнаружением беспилотников". Также пассажиров предупредили, что даже после возобновления работы в течение дня возможны задержки в полетах.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия хочет стать ведущим производителем дронов. Для достижения этого планируют мобилизовать все доступные ресурсы, в том числе через новые альянсы между промышленностью, малыми и средними предприятиями, стартапами и исследованиями.

