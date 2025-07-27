Будут искать взрывчатку: Еврокомиссия отменит ограничение, которое донимает туристов в аэропортах

С авиапассажиров в Европе вскоре могут снять ограничения на перевозку жидкостей в ручной клади. Еврокомиссия планирует развернуть в аэропортах всего союза оборудование, способное сканировать содержимое больших контейнеров.

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Европейская комиссия подтвердила Euronews, что соответствующие изменения уже готовятся. Однако издание отмечает, что к таким изменениям далеко не все аэропорты готовы.

Нынешние правила авиаперелётов в Европе запрещают провозить в ручной клади любые ёмкости больше 100 мл (за исключением бутылок с лекарствами и детским питанием). Дело в том, что в аэропортах опасаются – в больших емкостях могут перевозить взрывчатку.

Новые устройства, которые способны искать взрывчатку в бутылках любого вида, уже установлены в аэропортах Рима и Милана. Их работа уже получила положительную оценку экспертов Еврокомиссии, и теперь ожидается решение Европейской конференции гражданской авиации.

"После этого снятие ограничений будет делом ближайших дней", – цитирует издание неназванного чиновника Еврокомиссии и добавляет, что для этого придется решить еще целый ряд задач, потому что "пока не все европейские терминалы могут позволить себе установку такого дорогостоящего оборудования".

Сейчас развернуть эту технологию после ее окончательного утверждения могут только аэропорты Германии, Ирландии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов.

Напомним, что составлен рейтинг 15 самых переполненных туристических мест мира (в котором одна из стран Европы заняла первое место с колоссальным количеством посещений в почти 7 миллионов человек в год по сравнению с крошечным населением в 882 человека). Какие еще страны мира попали в список, читайте в материале OBOZ.UA.

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