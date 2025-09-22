Бросали камни и бомбы в полицейских: на Филлипинах арестовали десятки людей

В воскресенье, 21 сентября, во время митингов из-за скандала с коррупцией на Филиппинах были арестованы десятки людей. Они бросали камни и бомбы в полицейских.

Об этом сообщает AP. Отмечается, что около 33 тысяч протестующих собрались в историческом парке и возле памятника демократии в столице Маниле, чтобы выразить возмущение на фоне коррупционного скандала, связанного с огромными "откатами" законодателям, чиновникам и бизнесменам от проектов борьбы с наводнениями.

"Произошли беспорядки возле правительственной резиденции, в которых участвовали около 100 человек. В результате столкновений ранены около 70 правоохранителей", – говорится в сообщении.

Полиция еще не установила личности нападавших, некоторые из которых несли черные флаги с карикатурными изображениями черепа и костей. Также непонятно, участвовали ли они в мирных протестах, прежде чем отправиться к президентской резиденции.

Полиция заявила, что ситуация "под контролем", и подчеркнула недопустимость насилия и вандализма.

"Мы уважаем право общественности на мирные собрания, но решительно призываем всех сохранять спокойствие и воздерживаться от насилия", – заявили в полиции.

Что предшествовало

Общественное возмущение вылилось в многотысячные митинги после того, как состоятельная пара, которая руководила несколькими строительными компаниями, получившими выгодные контракты на проекты борьбы с наводнениями, во время интервью показала десятки своих роскошных автомобилей.

После обвинений в адрес нескольких сенаторов председатель Сената Фрэнсис Эскудеро и спикер Палаты представителей Мартин Ромуальдес ушли в отставку.

Напомним, что в четверг, 18 сентября, во Франции состоялся масштабный день забастовок и демонстраций против планов правительства по экономии. По подсчетам властей, на акции вышло более 500 тысяч человек, тогда как профсоюзы сообщили о более чем миллионе участников.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная ассамблея Франции второй раз за год отправила Кабинет министров в отставку. Вечером 8 сентября депутаты выразили вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Офис президента Франции Эммануэля Макрона сразу заявил, что он "в ближайшие несколько дней" назначит пятого премьер-министра страны со времени переизбрания в 2022 году.

"Несколько дней" истекли уже вечером 9 сентября, когда Макрон назначил новым премьер-министром Франции действующего министра обороны страны Себастьяна Лекорню, но есть серьезные сомнения, что он окажется более успешным. Так, лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что "еще одного центристского премьер-министра сметут даже быстрее Байру", и призвала к проведению досрочных парламентских выборов, которые ее партия рассчитывает выиграть.

