В Национальной ассамблее Франции произошло беспрецедентное голосование: премьер Франсуа Байру не получил поддержки депутатов и теперь должен подать в отставку. Президент Эммануэль Макрон примет заявление и объявит имя нового главы правительства уже в ближайшие дни.

В понедельник вечером 364 депутата выразили недоверие премьеру, тогда как только 194 поддержали его правительство, а еще 15 воздержались. О ситуации сообщило издание Le Monde. В публикации отмечается, что такие результаты стали историческими, ведь это первый случай в Пятой республике, когда премьер-министр провалил голосование за вотум доверия.

Байру ссылался на статью 49.1 Конституции, требуя поддержки для своего кабинета, однако голосов не хватало с самого начала. "Теперь согласно статье 50 премьер-министр должен подать прошение об отставке президенту", – объявила председатель ассамблеи Яэль Браун-Пиве.

Дискуссия в парламенте выявила раскол всех политических сил. Партии слева выступили единым фронтом против премьера, тогда как часть республиканцев дала ему ограниченную поддержку. Представители экологистов и "Непокоренной Франции" сразу после голосования заявили, что теперь настало время для правительства с левого фланга.

Голосование проходило в сложных условиях: правительство меньшинства Байру пыталось провести план сокращения государственных расходов более чем на 40 миллиардов евро. Эта программа вызвала сопротивление практически всех оппозиционных групп. После объявления результатов Эммануэль Макрон заявил, что принимает отставку премьера и уже "в ближайшие дни" представит нового кандидата.

По деталям голосов, 364 депутата выступили против, среди них – все социалисты, экологисты, "непокоренные", коммунисты и представители Национального объединения. Только отдельные республиканцы поддержали Байру, тогда как даже в президентском блоке случились единичные удержания.

Лидер "Экологов" Марин Тонделье призвала Макрона сначала встретиться с оппозиционными силами, а уже потом назначать нового премьера. Похожую позицию высказала и глава группы LFI Матильда Панó, заявив, что проблема кроется не только в правительстве, но и в самом президенте. Между тем Габриэль Атталь предложил создать широкое соглашение между политическими силами, которое могло бы гарантировать принятие бюджета и стабильность до 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, политику президента Франции Эммануэля Макрона и его премьер-министра Франсуа Байру поддерживают лишь 19% и 18% граждан соответственно. Их общие 37% – это самые низкие результаты в истории страны.

Ранее Байру отмечал, что сильная Европа должна помочь защитить Украину и гарантировать свою безопасность и оборону. Пока же европейские страны ведут себя так, будто они слабые.

