Британия планирует нарастить производство взрывчатки, чтобы отказаться от зависимости от США и Франции – The Times

Великобритания планирует нарастить производство взрывчатки, чтобы не зависеть от США и Франции. Оборонная компания BAE Systems построит новые заводы по всей стране для производства взрывчатки RDX, которая используется в высокомощных боеприпасах.

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Об этом говорится в статье The Times. Сейчас этот компонент импортируется, но планы создания собственной производственной базы предполагают открытие трех новых площадок с учетом устойчивости при внешних угрозах.

По словам министра обороны Джона Хили, оборонная промышленность "является основой нашей способности воевать и побеждать в поле боя".

"Усиление собственного артиллерийского производства является важным шагом в усвоении уроков Украины, повышении устойчивости нашей промышленности и превращении обороны в двигатель роста", – отметил он.

К лету компания BAE Systems планирует в 16 раз нарастить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов – боеприпасов, отвечающих стандартам НАТО. Это расширение осуществляется в контексте высокого спроса, вызванного войной в Украине.

Как крупнейший оборонный подрядчик Европы, BAE стремится достичь статуса "свободные от ITAR", что означает полное отсутствие американских компонентов в продукции. Такой подход позволит компании свободно использовать и экспортировать свои боеприпасы без необходимости согласования с США, что значительно расширит рынки сбыта и обеспечит стратегическую автономность.

"Весь вызов для нашей отрасли заключается в увеличении масштабов производства и создании достаточной промышленной мощности, чтобы эффективно конкурировать с Россией и другими враждующими странами", – подчеркнул директор по развитию бизнеса в BAE Systems Maritime and Land Defense Solutions Стив Кардью.

В интервью The Times он рассказал о новом подходе компании к производству взрывчатки RDX, используемой в 155-мм артиллерийских снарядах, минометах и боеголовках. Вместо традиционных крупных заводов, часто неэффективных и уязвимых к атакам, BAE Systems внедряет модульную систему производства. Каждый автономный модуль, размещенный в стандартном транспортном контейнере, способен ежегодно производить до 100 тонн взрывчатки.

"Один крупный объект, несомненно, представляет большую угрозу безопасности. Если у вас рассредоточены объекты, это гораздо безопаснее", – пояснил Кардью.

BAE Systems успешно протестировала инновационную технологию автоматизированного производства взрывчатого вещества. Следующим шагом станет развертывание собственного масштабного производства RDX. В будущем компания планирует продать эту передовую систему, предоставляя другим государствам возможность создать независимое производство стратегически важных взрывчатых материалов.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания может разместить в Украине военный контингент на пять лет. Среди целей развертывания войск предусмотрена помощь в обучении и восстановлении украинской армии для предотвращения нового вторжения со стороны РФ.

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