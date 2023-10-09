Залишилося ще офіційно встановити звʼязок між ХАМАС та іранським Корпусом вартових ісламської революції. Докази, треба сказати, не забарилися.

Іран протягом кількох тижнів допомагав палестинському ісламістському рухові ХАМАС планувати напад на Ізраїль. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) погодив напад минулого понеділка в Бейруті, - The Wall Street Journal наводить декілька підтверджень.

За словами високопоставлених членів ХАМАС та Хезболи (ліванської ісламістської організації), представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати суботню атаку на Ізраїль. Офіцери КВІР працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити стратегію повітряного, наземного та морського вторгнення. Деталі операції уточнювалися під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС (який контролює Газу), Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

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Цю ж інформацію підтвердив і європейський чиновник - радник сирійського уряду, розповівши про участь Ірану в підготовці атаки. Повний план КВІР полягав у створенні багатовекторної загрози з усіх боків — "Хезболла" та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі.

"Атака такого масштабу могла статися лише після місяців планування і не відбулася б без координації з Іраном", — Ліна Хатіб, директор Близькосхідного інституту SOAS Лондонського університету, - "ХАМАС, як і Хезболла в Лівані, не приймає одноосібних рішень про вступ у війну без попередньої чіткої згоди Ірану".

Вже зараз високопосадовці ізраїльських служб безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян. Та схоже, точковими ударами справа не обмежиться.

Якщо Іран зазнає нападу, то відповість ракетними ударами по Ізраїлю з Лівану, Ємену та Ірану, а також надішле іранських бойовиків в Ізраїль із Сирії, щоб атакувати міста на півночі та сході Ізраїлю, - кажуть іранські чиновники.

США скеровують у східну частину Середземного моря ударну групу, куди увійдуть авіаносець "Джеральд Форд", ракетний крейсер "Нормандія", а також декілька есмінців та військових кораблів. Також в цей регіон відправляються 20-25 літаків F-35 та F-15, які посилять наявну там ескадрилью винищувачів. Президент Байден пообіцяв всю необхідну допомогу для підтримки Ізраїлю.

Суботній напад ХАМАС експерти вже порівняли з 11 вересня: і за рівнем загрози, і за масштабами "сліпоти" спецслужб, - як ізраїльських, так і американських. Відповідно і реакція очікується глобальна.

Теракт 11 вересня 2001 року призвів до перевантаження роботи спецслужб США й багаторічного полювання на "аль-Каїду" та її ватажка Усаму бен Ладена. Тому 7 жовтня 2023 - це привід для США переформувати свою близькосхідну політику, взявшись агресивно знищити терористичні режими в регіоні.

"Нова" війна, безумовно, затьмарює "стару" війну Росії проти України, і увага до Києва розвіюватиметься. З іншого боку, інтереси Москви в агресії проти Ізраїля простежуються так само фактурно, як і вуха Ірану. А значить, у демократичної спільноти виникає ще одна підстава задуматися про те, що з кремлем треба щось таки робити: бо проблема не у війні проти України, а в Московії, яка такі війни стимулює та розпалює.

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