«Ближайшие недели станут периодом очень активных действий со стороны России»: Туск созвал экстренное заседание правительственного Центра безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительственного Центра безопасности после новых российских атак в непосредственной близости от польской границы. На встрече обсудили ситуацию с безопасностью и дальнейшие действия польских властей.

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Об этом сообщила Канцелярия премьер-министра Поль ши. В заседании приняли участие министр внутренних дел и администрации, министр национальной обороны, а также представители соответствующих служб.

Туск предупредил об активизации России

По словам польского премьера, власти страны в течение последних месяцев получали от собственных служб и союзников информацию о возможном усилении российской эскалации.

"То, что мы знаем и чего можно ожидать, — это то, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России. И мы, к сожалению, не можем исключить, что эта эскалация коснется также нашей территории", — сказал Туск.

Он добавил, что надеется на то, что худший сценарий не сбудется. В то же время польское правительство должно быть готово к возможным угрозам и способно быстро проверять информацию для принятия необходимых решений.

Туск также подчеркнул, что Польша вместе с союзниками должна быть готова к совместной реакции. В то же время он призвал не поддаваться панике и сдерживать эмоции при реагировании на возможные угрозы.

Отдельно польский премьер обратил внимание на активное использование Россией реактивных беспилотников.

"Атаки этой ночью показывают, что россияне готовы использовать более опасные виды вооружения. Я говорю о реактивных дронах — их дальность и точность вызывают беспокойство", — отметил он.

По словам Туска, Польша также должна быть готова к возможному использованию Россией беспилотников для дестабилизации ситуации внутри страны. В частности, речь идет о потенциальных попытках нарушить работу железной дороги или предприятий.

"Я не исключаю, что такие ситуации также могут произойти. Надеюсь, что нет, но только наша максимальная готовность является лучшей гарантией того, что никаких драматических событий не произойдет", – заявил польский премьер.

Что атаковала Россия у границы

Туск также сообщил, что достоверно известно: этой ночью в Украине вблизи польской границы была атакована автозаправочная станция или территория рядом с ней примерно в двух километрах от польского пункта пропуска. Также был атакован состав товарного поезда на запасной железнодорожной ветке.

В то же время Туск отметил, что польские власти не подтверждают сообщения об атаке на колонну грузовиков или локомотив пассажирского поезда на маршруте Киев–Варшава.

"Я не могу сказать, что эти сообщения неправдивы, но мы не подтверждаем таких событий", — сказал он.

Премьер-министр Польши также подчеркнул, что этой ночью не было нарушения польского воздушного пространства.

Напомним, 13 сентября российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в 2 км от границы с Польшей. Поездную бригаду заблаговременно предупредили об воздушной угрозе, поэтому пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки РФчасть российских беспилотников действовала вблизи границы с Польшей, а некоторые из них поражали цели всего в нескольких или нескольких десятках километров от польской территории. В польском Оперативном командовании ВС заявили, что угроза для страны была реальной и непосредственной.

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