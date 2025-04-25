Премьер-министра Норвегии спросили, заслуживает ли Трамп Нобелевскую премию мира: что он ответил. Видео

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уклонился от ответа на вопрос о том, заслуживает ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира за его "усилия" по установлению мира в Украине. Глава норвежского правительства напомнил, что прекращение огня так до сих пор и не было достигнуто.

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Об этом он сказал на брифинге в Белом доме в четверг, 24 апреля, после переговоров с Трампом. Корреспондент задал Стере вопрос: "Считаете ли вы, что Дональд Трамп за его усилия в Украине и в других сферах заслуживает Нобелевской премии мира?".

Премьер прямо не ответил на вопрос, однако отметил, что Трамп выступил "с очень важными инициативами" для заключения мирного соглашения для завершения войны. Однако следует двигаться к прекращению огня.

"Что ж, я приветствую президента Трампа за то, что он выступил с очень важными инициативами для прекращения этого конфликта, чего заслуживают обе стороны. Нам нужно иметь прекращение огня, спасти жизни, двигаться к чему-то более безопасному для Европы, для заинтересованных людей. И мы над этим работаем вместе. Я с нетерпением жду, чтобы углубить некоторые детали, потому что мы находимся в критическом моменте. Об этом заботится комитет, который полностью работает на собственных условиях. И я не могу это комментировать", – отметил глава правительства Норвегии.

Трамп со своей стороны отметил, что ему очень понравился этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен-республиканец Даррел Исса заявил, что выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира. Мол, он заслуживает ее больше, чем кто-либо другой в мире.

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