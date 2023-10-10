Я прекрасно осознаю, что Лукашенко мог объявить даже об изобретении и успешном испытании в домашних условиях небольшой атомной бомбы. Однако же…

Неведомый миру белорусский военный-изобретатель в коротком видеоролике сообщает родному диктатору о том, что практически из подручных средств соорудил местный аналог Starlink, и рассказывает принцип его работы, причём затрачены были не миллиарды долларов, а копейки, так что обошлись без Маска, который им уже не нужен. (В Беларуси Маск, типа, есть собственный.)

Официально всё это обнародовав, Лука Григорьевич тем самым фактически объявил международный конкурс, причём сразу по нескольким номинациям.

Видео дня

Где первыми узнают, блефует батька или не совсем?

Кто первым украдёт прибор и/или изобретателя?

Кто первым предложит условия получения этого чуда для своей страны [либо продажи или помощи другим]?

Чьи условия будут оптимальными лично для батьки и, возможно, немножко для Беларуси?

В качестве условий, видимо, будут рассматриваться снятие санкций, личные гарантии безопасности, досрочное вступление в Евросоюз вместо Союзного государства и/или в НАТО вместо ОДКБ.

Можно догадываться, в каких номинациях примет участие Украина, а в каких робко поучаствуют Соединённые Штаты, которым надоела зависимость от того Маска, который Илон.

Маск, который Илон, в гробу не переворачивается (поскольку ещё жив), оставив это Эдисону и Тесле, но наверняка уже нервно курит. Хотя марихуана, как он утверждает, на него не действует. А на Лукашенко?