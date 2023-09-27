Байден первым из президентов США присоединился к пикету: почему этому обрадовались не все. Фото и видео

Во вторник, 26 сентября, президент США Джо Байден присоединился к пикету автомобилестроителей, которые бастуют в Мичигане, требуя повышения зарплат. Он стал первым из американских лидеров, который пошел на такой шаг.

Как пишет Associated Press, Байден прибыл на склад запчастей General Motors – один из нескольких объектов, который стали очагами забастовки, продолжающейся уже 12-й день (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Он сказал протестующим, что они заслуживают значительного повышения заработной платы.

Известно, что профсоюз автомобилестроителей требует повышения заработной платы на 40%. Несмотря на обеспокоенность тем, что долгая забастовка может подорвать экономику США, президент призвал работников продолжать борьбу за лучшие зарплаты "в то время, когда доходы автомобильных компаний растут".

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В Белом доме заявили, что Байден стал первым современным президентом, который посетил пикет. Как пишут СМИ, это свидетельствует о том, насколько далеко он готов зайти, чтобы заручиться поддержкой профсоюзов накануне президентских выборов в Штатах.

Примечательно, что Байден прибыл в Мичиган всего за день до визита экс-президента и его возможного соперника на выборах Дональда Трампа. Из-за этого некоторые забастовщики опасаются, что политики своим присутствием могут политизировать их борьбу, пишет BBC.

"Было бы куда лучше, если бы ни один из них здесь не появлялся. Мы не хотим раскола, а когда в дело вмешивается политика, начинаются разногласия", – сказал один из участников пикета.

Отметим, что члены профсоюза американских автомобилестроителей (UAW) объявили забастовку, чтобы добиться от трех крупных компаний – Ford, General Motors и Stellantis – повышения зарплат и улучшения условий труда.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что Дональд Трамп в случае избрания президентом США может ослабить санкции против России. Он также, вероятно, постарается замедлить поставки оружия Украине.

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