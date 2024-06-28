Байден и Трамп проводят прения в Атланте: главные заявления политиков. Онлайн-трансляция

В американском городе Атланта президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов.Кандидаты уже обменялись взаимными "обвинениями", высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, вывода войск из Афганистана и войны в Украине.

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Они встретились в студии канала CNN 27 июня в 21:00 (по Киеву 28 июня в 04:00) без зрителей, однако мероприятие транслируют медиа в прямом эфире. OBOZ.UA следит за ним и рассказывает главное из того, что заявили политики.

05:00 – Джо Байден заявил, что он "увеличил охрану границы и патрули" и сейчас на 40% меньше нелегальных мигрантов пересекают границу. Трамп ответил, что во время его президентства в США была "самая безопасная граница в истории страны", которую нынешний лидер якобы открыл, для "людей из тюрем, психиатрических больниц, для террористов со всего мира, не только из Южной Америки".

04:50 – Дональд Трамп заявил, что не будет запрещать в США препараты для абортов, потому что Верховный суд решил, что они не должны быть под запретом. По его словам, каждый штат должен решать вопрос сам. Со своей стороны Джо Байден сказал, что это равноценно признанию того, что каждый штат может устанавливать свои собственные гражданские права. Он готов восстановить общенациональное разрешение на аборты, потому что "выбор по этому поводу – это дело матери и ее врача".

04:40 – По словам Байдена, Трамп оставил ему разваливающуюся экономику с растущей безработицей, поэтому пришлось собирать все вместе заново: "Это был хаос. Его экономика работала только для богатых".

04:30 – Байден начал с заявления о войне в Украине, о необходимости мира мобилизоваться для помощи украинцам и чтобы побороть российского агрессора.

"Трамп сказал Путину делать все, что ему вздумается. Россияне думали, что захватят Киев за пять дней. Этого не произошло. Они потеряли тысячи, много тысяч военных. Эта война угрожает миру во всем мире. Путин хочет восстановить Советскую империю. Трамп хочет начать ядерную войну. Он хочет, чтобы Путин пошел войной на страны НАТО", – высказался президент.

В ответ Трамп признал, что "условия Путина неприемлемы, но этой войны не должно было быть, если бы был президент, которого тот боялся, он бы не решился на вторжение". Политик повторил свое заверение, мол, он "заставит Киев и Кремль договориться еще до того, как войдет в офис в январе 2025 года".

04:20 – Трамп начал речь с заверения, что он Байдену "лучшую экономику за всю историю страны", даже несмотря на пандемию коронавируса.

"Я за свою каденцию уменьшил больше налогов в истории. Именно это позволило нам развиваться. Золото, газ, нефть – все у нас появилось", – заявил он и добавил, мол, ныне США становятся "страной третьего мира".

Также политик сказал: он планировал, что американские военные покинут Афганистан с достоинством и силой, но когда Байден вывел войска, то это был "самый позорный день в истории страны".

03:40 – Площадкой для дебатов выбрали Аталанту – самый большой город штата Джорджия. Он считается одним из "шатких", потому что демократы и республиканцы традиционно имеют в нем почти одинаковые шансы получить большинство голосов, поэтому таким штатам кандидаты уделяют особое внимание.

03:30 – Джо Байден и Дональд Трамп прилетели в Атланту. Дебаты пройдут без живой аудитории и продлятся 90 минут. Как сообщает CNN, кандидаты не могут использовать заметки, микрофон кандидата будут включать, когда будет его очередь говорить.

Отметим, что Байден и Трамп встретились впервые со времени их последних дебатов во время гонки в октябре 2020 года. Ожидается, что эти дебаты они могут стать переломным моментом в борьбе соперников за голоса избирателей.

По данным американских СМИ, ставки высоки для обоих кандидатов. В частности, Трамп имеет незначительное преимущество над Байденом в национальном масштабе – 45-44%.

Нынешнего американского лидера преследуют опасения по поводу его возраста, а также высокой стоимости жизни и политики его администрации относительно войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Тем временем Трамп сталкивается с последствиями своего осуждения на судебном процессе по делу о взятках в Нью-Йорке, многочисленными федеральными обвинениями и расследованием его роли в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, советники Трампа предложили ему в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года принудить Украину к мирным переговорам с Россией. По их словам, если Киев откажется, США должны прекратить поставлять оружие, а если Москва не захочет садиться за стол переговоров, то наоборот усилит военную поддержку Украины.

В то же время у Байдена верят, что Украина в будущем может стать полноценным членом НАТО. Но добавили, что говорить о вступлении государства в Альянс можно будет только после того, как оно победит в войне, которую против него начала Россия.

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