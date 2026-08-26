Армия Финляндии закупит FPV-дроны на 14 млн евро: всплыли подробности

Силы обороны Финляндии заключили крупный контракт на сумму 14 млн евро с отечественной технологической компанией Insta Group. В рамках соглашения финская армия получит современные FPV-беспилотники, которые планируется активно использовать в рамках долгосрочной программы развития беспилотных систем.

Видео дня

Контракт направлен на кардинальное усиление военных возможностей страны и внедрение технологии ведения войны с использованием дронов во все ключевые сухопутные подразделения. Об этом сообщили Сухопутные войска Финляндии.

Финское производство и полный сервис

Соглашение было официально подписано 24 августа с местной технологической компанией Insta Group. Согласно заявлению финского военного ведомства, все беспилотные системы будут полностью производиться внутри страны, что гарантирует надежность поставок и независимость от внешних факторов.

В стоимость контракта входит не только сама техника, но и расширенный пакет услуг: обучение персонала, комплексное техническое обслуживание и поставка всех необходимых запасных частей.

Боевой потенциал и универсальность

FPV-дроны изначально предназначены для учебных целей, однако их конструкция позволяет нести оружие и другие полезные нагрузки. Это делает их универсальным инструментом в современных боевых условиях.

Данная программа закупки является важной частью долгосрочной стратегии по модернизации беспилотных летательных аппаратов и систем управления в финских вооруженных силах.

Масштабное обучение призывников

Подготовка финских военнослужащих к использованию беспилотных систем уже идет полным ходом. Осенью 2025 года первые программы обучения управлению FPV-дронами стартовали на базе Военной академии. В начале 2026 года курсы начали внедрять в других бригадных частях по всей территории страны.

Благодаря новым контрактам практика применения FPV-дронов станет обязательной частью подготовки для всех подразделений бригадного уровня в составе вооруженных сил Финляндии.

Напомним, Украина и Финляндия углубляют сотрудничество в сфере оборонной промышленности. В настоящее время стороны договорились о совместных проектах по производству беспилотных летательных аппаратов, морских беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нынешние позиции Украины в войне являются самыми прочными с момента её начала. По его словам, этому способствует как ситуация на фронте, так и поддержка международных партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!