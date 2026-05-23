Amazon для армии: Минобороны США создаст цифровую платформу для упрощенной продажи вооружения союзникам

Армия США готовится к запуску инновационной цифровой платформы Foreign Military Sales Marketplace. Новая система призвана коренным образом изменить и ускорить процесс продажи американского вооружения иностранным партнерам.

Запуск новой системы оружия запланирован уже в ближайшие недели. Об этом во время брифинга в Пентагоне сообщил министр армии США Дэн Дрисколл, передает издание DefenseScoop.

Старт проекта и первые участники

По словам Дрисколла, новая система заработает уже в течение нескольких недель или месяца. На первом этапе доступ к ней получат 25 иностранных государств из Европы и Индо-Тихоокеанского региона (конкретный список стран оборонное ведомство пока держит в секрете).

Первыми позициями в цифровом каталоге станут бспилотные летательные аппараты и системы борьбы с дронами. В дальнейшем ассортимент маркетплейса планируют существенно расширить другими видами военной техники и вооружения. В перспективе платформа может открыться для продажи не только американского оружия, но и техники, производимой союзниками США.

Борьба с бюрократией

В Пентагоне новинку открыто называют "Amazon для оружия". Главная цель проекта заключается в избавлении союзников от изнурительной бюрократии.

"Сейчас процедура продажи даже относительно дешевых беспилотников через традиционную систему Foreign Military Sales (FMS) занимает от шести месяцев до года. Новый маркетплейс должен сократить этот процесс до минимально возможных сроков", – подчеркнул Дрисколл.

Иностранные заказчики смогут в режиме онлайн сравнивать тактико-технические характеристики оборонных систем, оформлять заказы и проходить все необходимые юридические процедуры в разы быстрее, чем раньше.

Опыт Украины и ставка на беспилотники

Особый акцент на дронах и антидроновых системах сделан неслучайно. В Пентагоне отмечают, что опыт войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке доказал, что именно беспилотные технологии формируют модель современной войны. Сегодня союзники США остро нуждаются в быстрых и гибких каналах закупки таких платформ.

Разработка маркетплейса ведется Армией США в партнерстве с Amazon Web Services и Агентством по управлению корпоративными облачными технологиями армии (Army Enterprise Cloud Management Agency). К слову, у Пентагона уже есть подобный успешный опыт: ранее был запущен внутренний UAS Marketplace для нужд самих американских подразделений.

Помимо помощи союзникам, цифровая платформа призвана стимулировать и саму экономику США. В Вашингтоне рассчитывают, что маркетплейс обеспечит стабильный и прогнозируемый спрос на американские военные технологии, что позволит оборонно-промышленному комплексу США существенно нарастить темпы производства беспилотников, ракет и средств противовоздушной обороны.

Напомним, Украине получилось разблокировать еще один источник финансирования. Благодаря новой помощи удастся обеспечить дополнительные поставки военной помощи в рамках PURL. Конкретные суммы и страны, которые будут давать деньги, пока не обнародованы.

