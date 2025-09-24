Администрация Трампа возвращает на работу сотни уволенных Маском госслужащих – CNN

Администрация президента США Дональда Трампа снова принимает на работу сотни федеральных служащих. Ранее они были уволены Илоном Маском.

Об этом пишет CNN. Для тех, кто согласится, первый рабочий день начнется 6 октября. После оплачиваемого отпуска в семь месяцев, в котором уволенные де-факто находились. Это привело к огромным перерасходам со стороны GSA, которые были переложены на налогоплательщиков.

"Американские СМИ получили копию внутренней служебной записки, которую выпустила Администрация общих служб США (GSA). В записке сказано, что сотрудники, которых уволили во времена Маска, имеют время до конца недели, чтобы согласиться вернуться на работу", – говорится в статье.

Добавляется, что GSA не только вынуждено было оплачивать уволенным сотрудникам десятки договоров аренды жилья. Учреждение, главной задачей которого является управление федеральными объектами и федеральными рабочими местами, еще и не смогло нормально работать, поскольку весомая часть из его 12 тысяч сотрудников была уволена.

"В конце концов, агентство осталось нерабочим и недоукомплектованным. У них не было людей, необходимых для выполнения основных функций", – заявил Чад Бекер, экс-сотрудник GSA, в комментарии журналистам.

Отмечается также, что не только GSA возвращает обратно сотрудников.

"Известно, что Министерство труда США также начало восстанавливать ранее уволенных работников, а кроме того, Служба национальных парков ранее восстановила на работе ряд уволенных сотрудников", – отмечают в CNN.

Что предшествовало

Еще 2 апреля стало известно, что в США начались массовые увольнения сотрудников учреждений здравоохранения. Администрация Дональда Трампа сократила около 10 000 работников таких ключевых агентств, как FDA, CDC и Национальные институты здравоохранения (NIH).

Кроме того, президент США Дональд Трамп приказал более чем в 30 раз сократить штат Агентства по международному развитию (USAID), а впоследствии Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE) в одностороннем порядке закрыл агентство.

Впоследствии также стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную реструктуризацию федерального правительства, что вызвало значительный отток профессиональных кадров из госучреждений. Тысячи госслужащих покидают должности – кто-то из-за страха массовых сокращений, другие – соглашаются на досрочное увольнение с финансовой компенсацией.

В мае 2025 года американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его запланированный срок на должности специального правительственного служащего в Белом доме подходит к концу. Хотя он не уточнил, что оставляет работу на администрацию после критики идей президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что компания американского миллиардера Илона Маска xAI уволила не менее 500 сотрудников из команды аннотации данных, которая играла ключевую роль в обучении чат-бота Grok. Речь идет о группе людей, которых называют "репетиторами искусственного интеллекта", потому что они занимаются контекстуализацией и категоризацией необработанных данных для развития модели ИИ.

