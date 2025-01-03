Зонд NASA передал первые данные после рекордного приближения к Солнцу

Новый год для космического агентства NASA начался с хороших новостей, ведь поступило известие от зонда Parker Solar Probe. Управление полетом в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде получило первые данные об обслуживании, подтверждающие, что системы и научные инструменты космического аппарата "исправны и работают нормально" после его исторического сближения с Солнцем.

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Согласно заявлению NASA, последняя телеметрическая передача также подтверждает, что Parker успешно выполнил команды, запрограммированные в его бортовых компьютерах, и что научные приборы его хорошо работали во время пролета. Это означает, что зонд собрал ценные данные о Солнце, когда он близился к поверхности нашей звезды в рекордных пределах 6,1 миллиона километров, пишет Space.com.

"С системами зонда и работой устройств все хорошо. Это действительно отличный космический аппарат!", – подчеркнул руководитель миссии Parker Solar Probe Майкл Бакли.

"Несмотря на то, что солнечный зонд Parker был ближе к Солнцу, чем любой другой искусственный объект в истории, он работал так, как было задумано, и проводил наблюдения, которые никто раньше не мог сделать", – отметил руководитель программы для миссии Parker Solar Probe Хелен Винтерс.

Зонд должен передать свои собранные научные данные позже этого месяца, когда его самая мощная бортовая антенна будет лучше выравнена с Землей для связи на более высоких скоростях, говорят ученые.

"Данные, поступающие из космического аппарата, будут новой информацией о месте, где мы, как человечество, никогда не были. Это удивительное достижение", – сказал директор гелиофизического отдела в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Джо Вестлейк.

Ученые надеются, что данные Parker помогут им разгадать давние загадки о нашем Солнце, например, почему его разреженная внешняя атмосфера, корона, становится в сотни раз горячее, чем дальше она простирается от раскаленной звезды.

"Эти данные очень важны для научного сообщества, поскольку они дают нам еще одно преимущество. Получив информацию из первых уст о происходящем в солнечной атмосфере, Parker Solar Probe изменил наше понимание Солнца", – сказала в заявлении гелиофизик из штаб-квартиры NASA Келли Коррек.

Напомним, что 24 декабря зонд NASA вошел в историю, подлетев к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат раньше. Он пронесся в 6,1 миллионе километров над поверхностью раскаленной звезды с огромной скоростью – 692000 км/ч. Таким образом Parker побил сразу два рекорда – скорости и ближайшего контакта с Солнцем.

Во время этой рискованной встречи ученые не имели контакта с зондом. Однако 26 декабря они получили долгожданный сигнал маяка, указывавший, что космический аппарат пережил испытание и работает нормально.

В 2025 году у зонда Parker запланировано еще два пролета примерно на той же скорости и расстоянии от Солнца – 22 марта и 19 июня, сообщают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что зонд NASA, прикоснувшийся к Солнцу и установивший два рекорда, подал сигнал, что с ним все в порядке после рискованного "свидания".

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