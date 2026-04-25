Зонд Galileo заглянул под облака Юпитера и успел передать сигнал: в NASA обнародовали подробности. Видео

Зонд Galileo погрузился под облака Юпитера и почти час передавал уникальные данные об атмосфере планеты. Переданные данные стали одними из важнейших результатов программы NASA.

Детали этого этапа исторической миссии раскрыли в NASA. Во время миссии Galileo созданный человеком аппарат впервые вышел на орбиту внешней планеты. До этого исследования Юпитера ограничивались короткими пролетами.

Станция прибыла к планете в 1995 году, использовав гравитационный маневр возле Венеры, и сразу начала изучение атмосферы, магнитного поля и спутников.

Ключевой этап наступил в июле того же года, когда от основного аппарата отделился атмосферный зонд. Он вошел в атмосферу Юпитера без двигателей развив скорость около 170 000 км/ч. Во время спуска аппарат выдерживал экстремальные температуры и погрузился примерно на 200 километров в плотные облака.

58 минут зонд передавал данные о ветрах, давлении и составе атмосферы. Затем, из-за критической температуры связь с бортом потеряли.

Изначально миссия была рассчитана на два года, однако ее трижды продлевали. Galileo совершил 35 пролетов мимо крупнейших спутников Юпитера. Зонд зафиксировал активную вулканическую деятельность на Ио и предоставил данные, свидетельствующие о возможном наличии жидкого океана под поверхностью Европы (спутника Юпитера). Также аппарат наблюдал падение кометы Shoemaker-Levy 9 на планету.

Миссию завершили 21 сентября 2003 года контролируемым погружением аппарата в атмосферу Юпитера. Во время финального маневра Galileo вошел в атмосферу со скоростью 48,2 км/с.

Напомним, в ночь на субботу, 11 апреля, астронавты миссии Artemis II успешно вернулись на Землю после 10-дневного путешествия вокруг Луны. Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане около 03:10 по киевскому времени.

Также OBOZ.UA сообщал, система колец планеты Уран оказалась гораздо сложнее и загадочнее, чем считалось до последнего времени. Последние научные наблюдения указывают на то, что вокруг этого ледяного гиганта могут вращаться скрытые спутники, которые до сих пор оставались вне поля зрения телескопов.

