Зонд Эйнштейна обнаружил загадочную пару 'звезд-вампиров'

Китайско-европейский зонд Эйнштейна заметил мощный рентгеновский свет от взрыва новой звезды на белом карлике. Эта загадочная пара "звезд-вампиров" привлекла внимание астрономов.

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По словам исследователей, эта новая звезда чрезвычайна, поскольку белый карлик, на котором она обнаружена, существует в особо необычной двойной звездной системе. А именно – в Малом Магеллановом Облаке (SMC), которое является соседним спутником нашей галактики Млечный Путь, пишет Space.com.

"Мы преследовали мимолетные источники, когда наткнулись на это новое пятно рентгеновского света в SMC. Поняли, что смотрим на что-то необычное, что может уловить только зонд Эйнштейна", – сказал эксперт из Института космических наук в Испании Алессио Марино.

По словам специалистов, зонд Эйнштейна был запущен в январе 2024 для изучения Вселенной с высокими энергиями. Среди его инструментов есть рентгеновский телескоп широкого поля (WXT), который является единственным подобным сейчас находящимся на орбите.

Зонд Эйнштейна может обнаруживать рентгеновское излучение более низкой энергии с достаточной чувствительностью, чтобы точно определить их источники. Поэтому он увидел источник от удивительного сочетания звезд, говорят ученые.

Одна из пары звезд достаточно массивная – примерно в 12 раз больше массы Солнца. И она показывает сильнейшие спектральные полосы излучения.

Спутником этой огромной звезды является белый карлик, который примерно на 20% массивнее нашего Солнца. Белые карлики – это последняя стадия солнцевидных звезд, которые выгнали свои наружные слои, чтобы открыть свое ядро, объясняют астрономы.

По словам ученых, между этими двумя объектами кроется звездный парадокс. Ведь солнцевидная звезда может просуществовать, по крайней мере, сотни миллионов лет, а в случае настоящего Солнца – миллиарды, прежде чем превратиться в белого карлика.

Однако звезда с 12 солнечными массами должна взорваться как сверхновая только через 20 миллионов лет. Итак, учитывая огромную разницу в продолжительности жизни, как эта огромная звезда может оказаться на одной орбите с белым карликом, задают себе вопросы исследователи.

Ученые предполагают, что, похоже, большая звезда и белый карлик делятся материалами, по очереди питая друг друга, как вампиры.

"Это исследование дает нам новое представление о редкой фазе эволюции звезд, которая является результатом сложного обмена материалом", – сказал ученый из Европейского космического агентства Эшли Краймс.

"Это удивительно видеть, как взаимодействующая пара массивных звезд может дать такой интригующий результат", – добавил эксперт.

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